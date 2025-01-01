На Донеччині загинув Герой з Луцька Андрій Крачунов

На Донеччині загинув Герой з Луцька Андрій Крачунов
На війні загинув лучанин Андрій Крачунов.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

На жаль, маємо ще одну втрату.

Лучанин Крачунов Андрій Олександрович, 11.08.1969 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти.

Солдат Крачунов Андрій Олександрович загинув 18.06.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Уманське Донецької області.

Щирі співчуття рідним та близьким!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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