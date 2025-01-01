На Донеччині загинув Герой з Луцька Андрій Крачунов
Сьогодні, 16:07
На війні загинув лучанин Андрій Крачунов.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
На жаль, маємо ще одну втрату.
Лучанин Крачунов Андрій Олександрович, 11.08.1969 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти.
Солдат Крачунов Андрій Олександрович загинув 18.06.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Уманське Донецької області.
Щирі співчуття рідним та близьким!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
На жаль, маємо ще одну втрату.
Лучанин Крачунов Андрій Олександрович, 11.08.1969 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти.
Солдат Крачунов Андрій Олександрович загинув 18.06.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Уманське Донецької області.
Щирі співчуття рідним та близьким!
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