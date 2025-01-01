На Донеччині загинув Герой з Луцька Андрій Крачунов

Андрій Крачунов.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Крачунов Андрій Олександрович, 11.08.1969 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти.



Солдат Крачунов Андрій Олександрович загинув 18.06.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Уманське Донецької області.



Щирі співчуття рідним та близьким!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув лучанинПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Крачунов Андрій Олександрович, 11.08.1969 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти.Солдат Крачунов Андрій Олександрович загинув 18.06.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Уманське Донецької області.Щирі співчуття рідним та близьким!

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