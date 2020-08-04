У Сумах двоє підлітків погрожували підірвати школу та вимагали 3 мільйони гривень викупу





Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, пише



За даними слідства, 16-річний хлопець надав своєму молодшому знайомому необхідні дані, аби той створив електронну пошту та надіслав листа відповідним компетентним органам.



Підлітки написали текст, у якому йшлось, ніби терористичне угрупування замінувало школу чотирма гексогеновими 6-кілограмовими бомбами та вимагало викуп у розмірі 3 млн гривень.



Хлопці додали, що у випадку невиконання умов «школа разом з дітьми підлетить на 20 м у небо». При цьому юнаки вказали прізвище, ім’я та адресу, куди слід привезти кошти, знайомої дівчини, яка не знала про їхні наміри.



Для перевірки надісланої інформації залучили велику кількість правоохоронців, які жодних вибухових пристроїв чи речовин не виявили. Натомість встановили хлопців, які в такий спосіб «пожартували».



Дії старшого кваліфіковано за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.



Стосовно його молодшого спільника вирішується питання про застосування заходів виховного характеру, оскільки він ще не досяг віку кримінальної відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Сумах правоохоронці викрили двох підлітків, які повідомили про «замінування» школи та вимагали 3 мільйони гривень викупу.Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, пише Громадське За даними слідства, 16-річний хлопець надав своєму молодшому знайомому необхідні дані, аби той створив електронну пошту та надіслав листа відповідним компетентним органам.Підлітки написали текст, у якому йшлось, ніби терористичне угрупування замінувало школу чотирма гексогеновими 6-кілограмовими бомбами та вимагало викуп у розмірі 3 млн гривень.Хлопці додали, що у випадку невиконання умов «школа разом з дітьми підлетить на 20 м у небо». При цьому юнаки вказали прізвище, ім’я та адресу, куди слід привезти кошти, знайомої дівчини, яка не знала про їхні наміри.Для перевірки надісланої інформації залучили велику кількість правоохоронців, які жодних вибухових пристроїв чи речовин не виявили. Натомість встановили хлопців, які в такий спосіб «пожартували».Дії старшого кваліфіковано за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.Стосовно його молодшого спільника вирішується питання про застосування заходів виховного характеру, оскільки він ще не досяг віку кримінальної відповідальності.

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