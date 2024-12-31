Несподівана «прописка» священника затягує виселення УПЦ МП із собору у Володимирі





Виявилось, що в культовій споруді був прописаний один із представників духовенства громади. Саме він, як фізична особа, подав апеляцію до суду, стверджуючи, що рішення про виселення порушує його особисті права. Як саме він зміг прописатися у державній пам’ятці, яка перебувала в оренді — наразі залишається відкритим питанням. Але справа затягується і пішла на нове судове коло, передає



Ця апеляція призупиняє дію рішення Господарського суду Волинської області щодо обов’язкового звільнення приміщення до 29 травня. А це означає, що Державна виконавча служба не може наразі розпочати процедуру виселення.



Що сталося?



27 травня Північно-західний апеляційний господарський суд у Рівному відкрив апеляційне провадження за заявою особи, яка не брала участі в справі №903/693/24, але заявила про порушення своїх прав.



Цією особою, за даними БУГу, виявився клірик московської громади, офіційно прописаний (!) у культовій споруді. Апеляцію прийнято, і новий розгляд призначено на 19 червня у Північно-західному апеляційному господарському суді. До цього моменту судове рішення про виселення московської громади з Успенського собору не може бути реалізоване.



Юридичні трюки замість виконання рішень



Нагадаємо, що московська громада неодноразово намагалась уникнути виселення і виконання рішення Волинського господарського суду ще від 12 листопада: подавала апеляції, то просила пів року «на збори» і вивезення реліквій, то вказувала на технічну помилку у формулюваннях у рішенні суду і просила визнати його недійсним, то просила відвід судді. Усе — щоб затягнути процес.



Серед аргументів на користь відтермінування були навіть такі: мовляв, треба час, щоб описати віники, лопати та церковні книги, а ще — благословення для переміщення святинь. Однак і ці твердження суд розбив, вказавши на непослідовність адвокатів і зловживання процесуальними правами.



Новий же апеляційний процес від фізичної особи, яка офіційно прописана у будівлі (як таке сталося – це взагалі нонсенс, адже вона в оренді), відкриває ще одну затяжну юридичну історію. Поки апеляцію не розглянуть, жодного виселення не буде. І хоча попереднє рішення суду зобов’язувало громаду залишити собор до 29 травня, фактично терміни більше не діють.



Нагадаємо, що йдеться про Успенський собор у Володимирі — пам’ятку національного значення, що перебуває у власності держави. Багаторічне користування святинею московською громадою вже давно викликало критику і запити на повернення її державі.



Чи залишиться собор під контролем громади упц мп ще на невизначений час — покаже рішення апеляційного суду 19 червня. Але очевидно одне: кожна юридична шпарина використовується московитами, щоб відтягнути неминуче.



Питання, як фізична особа могла зареєструвати місце проживання в об’єкті, який орендувала релігійна організація, потребує окремого розслідування. Як відомо БУГу клірик, який подав апеляцію – не єдина прописана особа в соборі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Справа з виселенням релігійного утворення упц мп з Успенського собору у Володимирі отримала новий поворот.Виявилось, що в культовій споруді був прописаний один із представників духовенства громади. Саме він, як фізична особа, подав апеляцію до суду, стверджуючи, що рішення про виселення порушує його особисті права. Як саме він зміг прописатися у державній пам’ятці, яка перебувала в оренді — наразі залишається відкритим питанням. Але справа затягується і пішла на нове судове коло, передає БУГ Ця апеляція призупиняє дію рішення Господарського суду Волинської області щодо обов’язкового звільнення приміщення до 29 травня. А це означає, що Державна виконавча служба не може наразі розпочати процедуру виселення.27 травня Північно-західний апеляційний господарський суд у Рівному відкрив апеляційне провадження за заявою особи, яка не брала участі в справі №903/693/24, але заявила про порушення своїх прав.Цією особою, за даними БУГу, виявився клірик московської громади, офіційно прописаний (!) у культовій споруді. Апеляцію прийнято, і новий розгляд призначено на 19 червня у Північно-західному апеляційному господарському суді. До цього моменту судове рішення про виселення московської громади з Успенського собору не може бути реалізоване.Нагадаємо, що московська громада неодноразово намагалась уникнути виселення і виконання рішення Волинського господарського суду ще від 12 листопада: подавала апеляції, то просила пів року «на збори» і вивезення реліквій, то вказувала на технічну помилку у формулюваннях у рішенні суду і просила визнати його недійсним, то просила відвід судді. Усе — щоб затягнути процес.Серед аргументів на користь відтермінування були навіть такі: мовляв, треба час, щоб описати віники, лопати та церковні книги, а ще — благословення для переміщення святинь. Однак і ці твердження суд розбив, вказавши на непослідовність адвокатів і зловживання процесуальними правами.Новий же апеляційний процес від фізичної особи, яка офіційно прописана у будівлі (як таке сталося – це взагалі нонсенс, адже вона в оренді), відкриває ще одну затяжну юридичну історію. Поки апеляцію не розглянуть, жодного виселення не буде. І хоча попереднє рішення суду зобов’язувало громаду залишити собор до 29 травня, фактично терміни більше не діють.Нагадаємо, що йдеться про Успенський собор у Володимирі — пам’ятку національного значення, що перебуває у власності держави. Багаторічне користування святинею московською громадою вже давно викликало критику і запити на повернення її державі.Чи залишиться собор під контролем громади упц мп ще на невизначений час — покаже рішення апеляційного суду 19 червня. Але очевидно одне: кожна юридична шпарина використовується московитами, щоб відтягнути неминуче.Питання, як фізична особа могла зареєструвати місце проживання в об’єкті, який орендувала релігійна організація, потребує окремого розслідування. Як відомо БУГу клірик, який подав апеляцію – не єдина прописана особа в соборі.

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