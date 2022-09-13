Як посіяти кріп, щоб він зійшов щіткою: жодного разу цей спосіб не підвів

Як посіяти кріп, щоб він зійшов щіткою: жодного разу цей спосіб не підвів
Щоб кріп ріс щіткою, важливо правильно підібрати сорт, підготувати ґрунт та забезпечити належний догляд.

Оптимальний спосіб — сіяти кілька разів поспіль з короткою перервою, щоб завжди мати молоду зелень. Однак інколи доводиться очікувати два, а то й три тижні.

Щоб прискорити цей процес, скористайтеся 3% перекисом водню. А саме: замочіть посадковий матеріал у 3% перекисі водню (не додавайте й краплі води) на 30 хвилин. Після замочування обов’язково промийте насіння теплою водою, після чого викладіть на чистий рушничок і залиште на 2–3 години, щоб воно добре підсохло.

Потім зробіть борозни глибиною 1,5 см, на відстані 15–20 см одна від одної, після чого пролийте їх водою. Далі рівномірно розсипте насіння, але не надто густо, бо кропу потрібен простір.

Важлива деталь: не можна сіяти кріп на місці, де росла селера або інші овочі з цього сімейства, щонайменше чотири роки. А ось після огірків, капусти кріп росте чудово.

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Теги: кріп, посів
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