Цієї ночі ППО збила понад пів сотні російських цілей

Російські окупанти в ніч проти 30 травня атакували українські регіони 90 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також завдали удару двома балістичними ракетами.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.Війська рф запускали дрони з різних напрямків у росії, а от балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 запускали з одного місця — Воронезької області.Станом на 8:00 протиповітряна оборона знешкодила 56 ворожих БпЛА на сході, півдні та півночі країни. Ще 26 — збили вогневими засобами ураження, а 30 — локаційно втрачені/придушені РЕБ.Основні напрямки повітряного удару — Харківщина, Одещина та Донеччина. Зафіксовані влучання у 12 локаціях.Зокрема, окупанти випустили 8 дронів типу Shahed по депо в Харкові, де ремонтували та обслуговували тролейбуси, у місті постраждали три люди. Також під ударом опинилися Василів Хутір, Явірське та Ізюм. В області відомо про 8 постраждалих, серед яких дві дитини.