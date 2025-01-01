Цієї ночі ППО збила понад пів сотні російських цілей

Цієї ночі ППО збила понад пів сотні російських цілей
Російські окупанти в ніч проти 30 травня атакували українські регіони 90 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також завдали удару двома балістичними ракетами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Війська рф запускали дрони з різних напрямків у росії, а от балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 запускали з одного місця — Воронезької області.

Станом на 8:00 протиповітряна оборона знешкодила 56 ворожих БпЛА на сході, півдні та півночі країни. Ще 26 — збили вогневими засобами ураження, а 30 — локаційно втрачені/придушені РЕБ.

Основні напрямки повітряного удару — Харківщина, Одещина та Донеччина. Зафіксовані влучання у 12 локаціях.

Зокрема, окупанти випустили 8 дронів типу Shahed по депо в Харкові, де ремонтували та обслуговували тролейбуси, у місті постраждали три люди. Також під ударом опинилися Василів Хутір, Явірське та Ізюм. В області відомо про 8 постраждалих, серед яких дві дитини.

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Теги: Росія, війна
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