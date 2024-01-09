В ліцеї на Волині востаннє випустили одинадцятикласників. ВІДЕО





У рамках освітньої реформи останні два роки у закладі навчають лише до 9 класу, розповілаОксана Сущук.



"Вже в минулому році ми не набирали 10-ті класи і в цьому році теж. Тобто, сьогоднішній 11 клас – це останній випуск нашого ліцею. І ми будемо реорганізовані з 1 вересня 2025 року в гімназію", — додала директорка.



В 11 класі – 15 випускників, із них четверо перебувають за кордоном на сімейній формі навчання. Дмитро на відмінно закінчує ліцей. Вчитися було важко, каже хлопець, але прощатися зі школою не хочеться.



"Тривоги, багато уроків ми пропускали. Але, уроки, які нам потрібні і ті, що нам здавати на мультитесті, ми додатково відвідували. За кордон їхати не планував. Ще не знаю де вчитимуся, бо із воєнним станом тяжко вибрати регіон у якому можна проживати і вчитися", — каже випускник.



У 9 класі цього року — 30 випускників, із них 9 здобувають освіту за кордоном, говорить класна керівниця Оксана Крупа.



"Дуже шкода, що ми випускаємо 9 клас і вже не побачимо їх у 10-му. Більшість дітей виїхали одразу після початку повномасштабного вторгнення, але дехто повернувся. Частина пробує поступати по своїх спеціальностях. Готуються до іспитів", — додала вчителька.



Ірина Білінець закінчила дев'ятий клас, планує продовжити навчання у фаховому коледжі.



"Готуюся до екзаменів, червень буде напружений, — каже дівчина. — Дасть Бог закінчиться війна і все буде добре".



Під час останнього дзвоника дітей за успіхи у навчанні нагородили похвальними листами. Далі випускники станцювали останній шкільний вальс.



Під час свята останнього дзвоника у Прилуцькому ліцеї зібрали 3383 гривень. Гроші використають на закупівлю тканини для плетіння маскувальних сіток.







Довідково: як розповів директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар, понад 1640 школярів Луцької тергромади навчаються за кордоном на сімейній формі навчання або екстерном.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 травня пролунав останній дзвоник у Прилуцькому ліцеї №29 Луцької тергромади. Цього року в освітньому закладі — останній випуск одинадцятикласників.У рамках освітньої реформи останні два роки у закладі навчають лише до 9 класу, розповіла Суспільном у директорка"Вже в минулому році ми не набирали 10-ті класи і в цьому році теж. Тобто, сьогоднішній 11 клас – це останній випуск нашого ліцею. І ми будемо реорганізовані з 1 вересня 2025 року в гімназію", — додала директорка.В 11 класі – 15 випускників, із них четверо перебувають за кордоном на сімейній формі навчання. Дмитро на відмінно закінчує ліцей. Вчитися було важко, каже хлопець, але прощатися зі школою не хочеться."Тривоги, багато уроків ми пропускали. Але, уроки, які нам потрібні і ті, що нам здавати на мультитесті, ми додатково відвідували. За кордон їхати не планував. Ще не знаю де вчитимуся, бо із воєнним станом тяжко вибрати регіон у якому можна проживати і вчитися", — каже випускник.У 9 класі цього року — 30 випускників, із них 9 здобувають освіту за кордоном, говорить класна керівниця"Дуже шкода, що ми випускаємо 9 клас і вже не побачимо їх у 10-му. Більшість дітей виїхали одразу після початку повномасштабного вторгнення, але дехто повернувся. Частина пробує поступати по своїх спеціальностях. Готуються до іспитів", — додала вчителька.Ірина Білінець закінчила дев'ятий клас, планує продовжити навчання у фаховому коледжі."Готуюся до екзаменів, червень буде напружений, — каже дівчина. — Дасть Бог закінчиться війна і все буде добре".Під час останнього дзвоника дітей за успіхи у навчанні нагородили похвальними листами. Далі випускники станцювали останній шкільний вальс.Під час свята останнього дзвоника у Прилуцькому ліцеї зібрали 3383 гривень. Гроші використають на закупівлю тканини для плетіння маскувальних сіток.як розповів директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар, понад 1640 школярів Луцької тергромади навчаються за кордоном на сімейній формі навчання або екстерном.

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