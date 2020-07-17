На Волині керівниця поштового відділення привласнила понад 150 тисяч

На Волині керівниця поштового відділення привласнила понад 150 тисяч
Волинські прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення очільницею одного з поштових відділень злочину.

Про це повідомляють на сайті прокуратури Волинської області.

Виконуюча обов'язки начальника одного з відділень поштового зв'язку Волинської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» у Луцьку заволоділа чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України),

За даними слідства, посадовиця привласнила готівкові кошти і матеріальні цінності на загальну суму понад 150 тисяч гривень та використала їх на власний розсуд.

За свої незаконні дії жінка відповість перед судом.

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Теги: Укрпошта, Волинь, Луцьк, кримінал, прокуратура
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