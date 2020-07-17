На Волині керівниця поштового відділення привласнила понад 150 тисяч

Волинські прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення очільницею одного з поштових відділень злочину.Про це повідомляють на сайті прокуратури Волинської області.Виконуюча обов'язки начальника одного з відділень поштового зв'язку Волинської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» у Луцьку заволоділа чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України),За даними слідства, посадовиця привласнила готівкові кошти і матеріальні цінності на загальну суму понад 150 тисяч гривень та використала їх на власний розсуд.За свої незаконні дії жінка відповість перед судом.