На Волині керівниця поштового відділення привласнила понад 150 тисяч
Сьогодні, 21:57
Волинські прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення очільницею одного з поштових відділень злочину.
Про це повідомляють на сайті прокуратури Волинської області.
Виконуюча обов'язки начальника одного з відділень поштового зв'язку Волинської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» у Луцьку заволоділа чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України),
За даними слідства, посадовиця привласнила готівкові кошти і матеріальні цінності на загальну суму понад 150 тисяч гривень та використала їх на власний розсуд.
За свої незаконні дії жінка відповість перед судом.
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Про це повідомляють на сайті прокуратури Волинської області.
Виконуюча обов'язки начальника одного з відділень поштового зв'язку Волинської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» у Луцьку заволоділа чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України),
За даними слідства, посадовиця привласнила готівкові кошти і матеріальні цінності на загальну суму понад 150 тисяч гривень та використала їх на власний розсуд.
За свої незаконні дії жінка відповість перед судом.
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