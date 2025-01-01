Волинський театр ляльок покаже спектакль про створення світу





Це друга постановка на тему стосунків людини з природою у репертуарі театру, розповів Вадим Хаїнський.



Метою вистави “ВсеСвіт” є закликати глядачів до відповідальності до збереження природи та гармонійного співіснування з навколишнім середовищем.



За словами керівника трупи, творчий колектив два роки міркував над створенням спектаклю, який би став художнім осмисленням людини у світі. Головним завданням, на його думку, було підготувати мистецький продукт, а не примітивну розповідь про важливість підтримки екології.



“У нас була вистава режисера Данила Поштарука “Іванко-Дивосил”, яка йшла дуже довго та гарно, але на теперішній час трохи застаріла. Ми хочемо якось інакше говорити на цю тему. Нова вистава уже для аудиторії 10+, для дорослих, свідомих людей”, — сказав Вадим Хаїнський.



Драматургічну та режисерську роботу виконала постановниця Катерина Лавринець. У своїй роботі вона поєднала різні засоби театру ляльок: пластику руки, маски-ляльки, тіньові ляльки. Режисерка зазначила, що тіні не часто зустрічається у репертуарі Волинського театру ляльок.



“Глядач, який звик до наших вистав, можливо не одразу впізнає у цьому спектаклі ляльку. Для мене було важливо розширити уявлення відвідувачів про це мистецтво. У постановці ми оживлюємо неживе через фактуру, використовуємо руку як образ. Це один з не класичних, але не менш цікавих та виразних засобів”, — додала Катерина Лавринець.



Ролі виконують три акторки: Олена Бондарук, Інна Музичко та Алла Тихомирова. Кожна з них є представницею різного жіночого покоління та уособленням стихій — води, землі та вогню.



“Ми просто люди, які в фіналі закликають глядачів. Можливо, тепер це не так часто звучить, бо переважно ми у кінці ставимо питання. Я називаю цю постановку трохи неформатом. Ми таких вистав ще не робили й для нас дуже хвилююче як це сприймуть глядачі”, — розповіла Олена Бондарук.

Проєкт подає різноманітні легенди про створення світу. Упродовж вистави лунає народна пісня “Ой, як же було іспрежди віка…”



“Ми є частиною цього світу. Ми не просто його спостерігачами, ми не можемо існувати поза нього. Тому неправильно нищити те, частиною чого ти є. Це те саме, що нищити свою сім'ю”, — додала акторка.



Декорації імітовані під збільшені в об’ємі солом’яні павуки. Як розповіла художниця-постановниця Олеся Іщук, було складно у бутафорії відтворити зовнішній вигляд та структуру соломин, геометричність форм солом’яних павуків.



“Солома це традиційний, дуже рідний матеріал для українців, поляків, латвійців та інших наших сусідів. Всі його знають та відчувають. Та думаю, що наша робота буде відзначена нашими глядачами”, — розповіла Олеся Іщук.



На костюмах героїнь залишили трипільські знаки.



Виставу підготували на завершення 49-го театрального сезону, гаслом якого стала фраза “Відкриваємо нові світи”, тому, за словами керівника театру Вадима Хаїнського, спектакль “ВсеСвіт” є символічним проєктом.



Довідково: Прем’єра відбудеться у суботу, 31 травня о 12:00. Тривалість вистави 45 хвилин, без антракту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському академічному обласному театрі ляльок тривають останні приготування до вистави “ВсеСвіт”, прем'єра якої відбудеться 31 травня.Це друга постановка на тему стосунків людини з природою у репертуарі театру, розповів Супільному виконувач обов’язків директора художнього-керівника театру ляльокМетою вистави “ВсеСвіт” є закликати глядачів до відповідальності до збереження природи та гармонійного співіснування з навколишнім середовищем.За словами керівника трупи, творчий колектив два роки міркував над створенням спектаклю, який би став художнім осмисленням людини у світі. Головним завданням, на його думку, було підготувати мистецький продукт, а не примітивну розповідь про важливість підтримки екології.“У нас була вистава режисера Данила Поштарука “Іванко-Дивосил”, яка йшла дуже довго та гарно, але на теперішній час трохи застаріла. Ми хочемо якось інакше говорити на цю тему. Нова вистава уже для аудиторії 10+, для дорослих, свідомих людей”, — сказав Вадим Хаїнський.Драматургічну та режисерську роботу виконала постановниця. У своїй роботі вона поєднала різні засоби театру ляльок: пластику руки, маски-ляльки, тіньові ляльки. Режисерка зазначила, що тіні не часто зустрічається у репертуарі Волинського театру ляльок.“Глядач, який звик до наших вистав, можливо не одразу впізнає у цьому спектаклі ляльку. Для мене було важливо розширити уявлення відвідувачів про це мистецтво. У постановці ми оживлюємо неживе через фактуру, використовуємо руку як образ. Це один з не класичних, але не менш цікавих та виразних засобів”, — додала Катерина Лавринець.Ролі виконують три акторки:та. Кожна з них є представницею різного жіночого покоління та уособленням стихій — води, землі та вогню.“Ми просто люди, які в фіналі закликають глядачів. Можливо, тепер це не так часто звучить, бо переважно ми у кінці ставимо питання. Я називаю цю постановку трохи неформатом. Ми таких вистав ще не робили й для нас дуже хвилююче як це сприймуть глядачі”, — розповіла Олена Бондарук.Проєкт подає різноманітні легенди про створення світу. Упродовж вистави лунає народна пісня “Ой, як же було іспрежди віка…”“Ми є частиною цього світу. Ми не просто його спостерігачами, ми не можемо існувати поза нього. Тому неправильно нищити те, частиною чого ти є. Це те саме, що нищити свою сім'ю”, — додала акторка.Декорації імітовані під збільшені в об’ємі солом’яні павуки. Як розповіла художниця-постановниця, було складно у бутафорії відтворити зовнішній вигляд та структуру соломин, геометричність форм солом’яних павуків.“Солома це традиційний, дуже рідний матеріал для українців, поляків, латвійців та інших наших сусідів. Всі його знають та відчувають. Та думаю, що наша робота буде відзначена нашими глядачами”, — розповіла Олеся Іщук.На костюмах героїнь залишили трипільські знаки.Виставу підготували на завершення 49-го театрального сезону, гаслом якого стала фраза “Відкриваємо нові світи”, тому, за словами керівника театру Вадима Хаїнського, спектакль “ВсеСвіт” є символічним проєктом.Довідково: Прем’єра відбудеться у суботу, 31 травня о 12:00. Тривалість вистави 45 хвилин, без антракту.

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