Чи очікувати магнітні бурі 31 травня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У суботу, 31 травня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
За останню добу на Сонці відбувся один спалах класу В та три спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Meteoprog.
За останню добу на Сонці відбувся один спалах класу В та три спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
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