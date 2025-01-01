Волинянка здобула золото на світових змаганнях з параканое

Марина Мажула стала чемпіонкою Кубка світу з веслування на байдарках і каное, здобувши золоту медаль на дистанції 200 м.



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Змагання відбувалися серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату. Їх організовували з 22 до 25 травня у м. Познань (Польща), інформує Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Волинь.



24 травня відбулися фінальні жіночі заїзди у класах KL1, KL2 та KL3, за результатами яких світову перемогу на дистанції 200 м виборола волинянка.



На фініші спортсменка обійшла суперниць із Чилі та Канади, повідомив на фейсбук-сторінці директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Андрій Рожок.



Довідка



Марина Мажула народилася 1983 року в Миколаєві, після одруження жила у с. Замшани (раніше — Ратнівський район), тепер мешкає в Луцьку.



У спорті — з 2011 року. Свій шлях у параконое почала у 2017 році. Змагається у байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів.



Вона — заслужений майстер спорту України, членкиня національної збірної команди України з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Дворазова призерка Паралімпіади, багаторазова чемпіонка світу та Європи, переможниця Кубків світу.

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