Волинянка здобула золото на світових змаганнях з параканое
Сьогодні, 19:10
Волинянка Марина Мажула стала чемпіонкою Кубка світу з веслування на байдарках і каное, здобувши золоту медаль на дистанції 200 м.
Про це пише misto.media.
Змагання відбувалися серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату. Їх організовували з 22 до 25 травня у м. Познань (Польща), інформує Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Волинь.
24 травня відбулися фінальні жіночі заїзди у класах KL1, KL2 та KL3, за результатами яких світову перемогу на дистанції 200 м виборола волинянка.
На фініші спортсменка обійшла суперниць із Чилі та Канади, повідомив на фейсбук-сторінці директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Андрій Рожок.
Довідка
Марина Мажула народилася 1983 року в Миколаєві, після одруження жила у с. Замшани (раніше — Ратнівський район), тепер мешкає в Луцьку.
У спорті — з 2011 року. Свій шлях у параконое почала у 2017 році. Змагається у байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів.
Вона — заслужений майстер спорту України, членкиня національної збірної команди України з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Дворазова призерка Паралімпіади, багаторазова чемпіонка світу та Європи, переможниця Кубків світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише misto.media.
Змагання відбувалися серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату. Їх організовували з 22 до 25 травня у м. Познань (Польща), інформує Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Волинь.
24 травня відбулися фінальні жіночі заїзди у класах KL1, KL2 та KL3, за результатами яких світову перемогу на дистанції 200 м виборола волинянка.
На фініші спортсменка обійшла суперниць із Чилі та Канади, повідомив на фейсбук-сторінці директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Андрій Рожок.
Довідка
Марина Мажула народилася 1983 року в Миколаєві, після одруження жила у с. Замшани (раніше — Ратнівський район), тепер мешкає в Луцьку.
У спорті — з 2011 року. Свій шлях у параконое почала у 2017 році. Змагається у байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів.
Вона — заслужений майстер спорту України, членкиня національної збірної команди України з параканое серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Дворазова призерка Паралімпіади, багаторазова чемпіонка світу та Європи, переможниця Кубків світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 травня
Сьогодні, 20:00
Волинянка здобула золото на світових змаганнях з параканое
Сьогодні, 19:10
ФСБ в окупованому Криму змушує православну церкву збирати гроші для російської армії
Сьогодні, 18:01
У Німеччині заявили, що більше немає жодних обмежень на далекобійність зброї, яку Україні надавали західні партнери
Сьогодні, 17:17