Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 27 травня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 15-17° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 13-18° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 27 травня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 15-17° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 13-18° тепла.
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