Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 27 травня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 15-17° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 13-18° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 15-17° тепла.Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 13-18° тепла.

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