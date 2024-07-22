ФСБ в окупованому Криму змушує православну церкву збирати гроші для російської армії





Про це інформує рух опору "Жовта стрічка", пише



За інформацією "Жовтої стрічки", Бахчисарайське благочиння, під так званим "благословенням" митрополії РПЦ у Криму, на зібрані прихожанами гроші купило автомобіль УАЗ і передало його ЗС РФ на Херсонський напрямок.



У русі опору наголошують, тиск окупантів на церкву у Криму є значним — перевірки відбуваються постійно.



"У священстві окупанти залишають лише максимально проросійських осіб, переважно тих, хто приїхав після початку війни. З нещодавніх історій, які російські медіа свідомо замовчують, — кримінальна справа проти настоятеля Святонікольського храму в Сімферополі, отця Миколая, уродженця Західної України, який до останнього відмовлявся впроваджувати проросійські наративи у свої служіння. У підсумку на нього відкрили кримінальну справу з неправдивими звинуваченнями в "домаганнях" до прихожанок", — йдеться в повідомленні.



Як додають активісти "Жовтої стрічки", місцезнаходження отця Миколая наразі невідоме.



На ТОТ Херсонщини російські силовики розпочали репресії щодо українських священників через недостаню підтримку росармії.



В окупованих Криму і Скадовську окупанти планують виявляти проукраїнське населення під виглядом навчань та рейдів.

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