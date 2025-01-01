У Німеччині заявили, що більше немає жодних обмежень на далекобійність зброї, яку Україні надавали західні партнери





Про це він заявив на полях форуму WDR, пише



За словами Мерца, союзники зроблять «все можливе», щоб продовжувати підтримувати Україну, зокрема, у військовому плані. Це одна з причин, чому він разом з лідерами Великої Британії, Франції та Польщі приїхав до Києва у перші дні на посаді канцлера.



Політик розповів про «інтенсивні обговорення» того, чого можна досягти, зокрема, у межах «коаліції охочих».



«Більше немає жодних обмежень щодо далекобійності зброї, яку постачали Україні, чи то британці, чи французи, чи ми. З боку американців < обмежень> також немає. Це означає, що Україна тепер може захищатися, атакуючи, наприклад, військові об’єкти в росії. Донедавна вона не могла цього зробити, за дуже рідкісним винятком», — зазначив Мерц.



Водночас він не уточнив, чи йдеться про вже оголошені рішення. Також не було згадок про те, чи може це стосуватися далекобійних ракет Taurus.



Як наголосив канцлер, росія атакує цивільні об’єкти, а от Україна — ні. «Країна, яка може протистояти агресору лише на власній території, недостатньо захищається, але зараз цей захист України також і від військової інфраструктури на території росії», — додав німецький політик.



Мерц також розкрив, що у Європі прагнуть, щоби США продовжували вважати себе такими, що мають політичний та військовий обов'язок допомагати Україні. «Розмови, які ми мали, за дуже невеликим винятком, стосувалися України: це були не переговори про торгівельну політику, а розмова про Україну», — запевнив канцлер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц стверджує, що більше не існує обмежень щодо далекобійності зброї, яку Україні постачали західні союзники.Про це він заявив на полях форуму WDR, пише Громадське За словами Мерца, союзники зроблять «все можливе», щоб продовжувати підтримувати Україну, зокрема, у військовому плані. Це одна з причин, чому він разом з лідерами Великої Британії, Франції та Польщі приїхав до Києва у перші дні на посаді канцлера.Політик розповів про «інтенсивні обговорення» того, чого можна досягти, зокрема, у межах «коаліції охочих».«Більше немає жодних обмежень щодо далекобійності зброї, яку постачали Україні, чи то британці, чи французи, чи ми. З боку американців < обмежень> також немає. Це означає, що Україна тепер може захищатися, атакуючи, наприклад, військові об’єкти в росії. Донедавна вона не могла цього зробити, за дуже рідкісним винятком», — зазначив Мерц.Водночас він не уточнив, чи йдеться про вже оголошені рішення. Також не було згадок про те, чи може це стосуватися далекобійних ракет Taurus.Як наголосив канцлер, росія атакує цивільні об’єкти, а от Україна — ні. «Країна, яка може протистояти агресору лише на власній території, недостатньо захищається, але зараз цей захист України також і від військової інфраструктури на території росії», — додав німецький політик.Мерц також розкрив, що у Європі прагнуть, щоби США продовжували вважати себе такими, що мають політичний та військовий обов'язок допомагати Україні. «Розмови, які ми мали, за дуже невеликим винятком, стосувалися України: це були не переговори про торгівельну політику, а розмова про Україну», — запевнив канцлер.

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