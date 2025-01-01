Директор луцького підприємства привласнив 1,2 млн грн на встановленні лічильників

Івану Янушу за зловживання службовим становищем. Обвинувачений привласнив 1,2 млн грн на встановленні побутових лічильників. За скоєне посадовцю призначили рік іспитового строку, також він має компенсувати замовнику робіт завдані збитки.



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Як йдеться у вироку від 20 травня, у жовтні 2016 року АТ «Волиньгаз» уклало договір із приватним підприємством «Газпроектмонтаж» щодо встановлення побутових лічильників у Луцьку. За даними слідства, директор «Газпроектмонтажа» Іван Януш надав замовнику фіктивну інформацію про встановлення 1181 лічильників у 2017-2018 роках, за що отримав 1,2 млн грн.



Обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину.



Суддя Оксана Данелюк визнала Івана Януша винним за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення та привласнення майна в особливо великих розмірах), проте звільнила від основного покарання й призначила рік іспитового терміну. Обвинувачений має компенсувати замовнику робіт усю суму привласнених грошей. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Додамо, що згідно з даними аналітичного порталу YouControl, «Газпроектмонтаж» – приватне підприємство, зареєстроване у 2014 році в Луцьку. Спеціалізується на будівництві трубопроводів, монтажі водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування тощо. Керівником бізнесу є Іван Януш.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд виніс вирок директору приватного підприємства «Газпроектмонтаж»за зловживання службовим становищем. Обвинувачений привласнив 1,2 млн грн на встановленні побутових лічильників. За скоєне посадовцю призначили рік іспитового строку, також він має компенсувати замовнику робіт завдані збитки.Про це пише ZAXID.NET Як йдеться у вироку від 20 травня, у жовтні 2016 року АТ «Волиньгаз» уклало договір із приватним підприємством «Газпроектмонтаж» щодо встановлення побутових лічильників у Луцьку. За даними слідства, директор «Газпроектмонтажа» Іван Януш надав замовнику фіктивну інформацію про встановлення 1181 лічильників у 2017-2018 роках, за що отримав 1,2 млн грн.Обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину.Суддявизнала Івана Януша винним за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення та привласнення майна в особливо великих розмірах), проте звільнила від основного покарання й призначила рік іспитового терміну. Обвинувачений має компенсувати замовнику робіт усю суму привласнених грошей. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.Додамо, що згідно з даними аналітичного порталу YouControl, «Газпроектмонтаж» – приватне підприємство, зареєстроване у 2014 році в Луцьку. Спеціалізується на будівництві трубопроводів, монтажі водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування тощо. Керівником бізнесу є Іван Януш.

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