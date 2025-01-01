В селі на Волині завтра тимчасово не буде газу

В селі на Волині завтра тимчасово не буде газу
У вівторок, 27 травня, у селі Купичів Ковельського району споживачам тимчасово припинять розподіл природного газу.

Послуги не буде з 08:00 до 17:00, попередили у Волинській філії "Газмереж", пише Суспільне.

Це пов'язано із проведенням ремонтних робіт. Газу не буде на 15 вулицях села Купичів:

вул. Броварська,
вул. Гаркуші,
вул. Жебка,
вул. Заславського,
вул. Зелена,
вул. Івана Антонюка,
провулок Лікарняний,
вул. Лікарська,
вул. Миру,
вул. Молодіжна,
вул. Надії Горлицької,
вул. Незалежності,
вул. Перемоги,
вул. Томаника,
вул. Шкільна.

Газовики попередили, що також можливе пониження тиску в газових мережах у селі Чорніїв, селі Свинарин та у селі Туличів.

Власників осель просять перекрити крани при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.

Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газового обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали у Волинській філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

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Теги: газ, Волинь
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