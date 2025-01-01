В селі на Волині завтра тимчасово не буде газу





Послуги не буде з 08:00 до 17:00, попередили у Волинській філії "Газмереж", пише



Це пов'язано із проведенням ремонтних робіт. Газу не буде на 15 вулицях села Купичів:



вул. Броварська,

вул. Гаркуші,

вул. Жебка,

вул. Заславського,

вул. Зелена,

вул. Івана Антонюка,

провулок Лікарняний,

вул. Лікарська,

вул. Миру,

вул. Молодіжна,

вул. Надії Горлицької,

вул. Незалежності,

вул. Перемоги,

вул. Томаника,

вул. Шкільна.



Газовики попередили, що також можливе пониження тиску в газових мережах у селі Чорніїв, селі Свинарин та у селі Туличів.



Власників осель просять перекрити крани при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.



Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газового обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали у Волинській філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 27 травня, у селі Купичів Ковельського району споживачам тимчасово припинять розподіл природного газу.Послуги не буде з 08:00 до 17:00, попередили у Волинській філії "Газмереж", пише Суспільне Це пов'язано із проведенням ремонтних робіт. Газу не буде на 15 вулицях села Купичів:вул. Броварська,вул. Гаркуші,вул. Жебка,вул. Заславського,вул. Зелена,вул. Івана Антонюка,провулок Лікарняний,вул. Лікарська,вул. Миру,вул. Молодіжна,вул. Надії Горлицької,вул. Незалежності,вул. Перемоги,вул. Томаника,вул. Шкільна.Газовики попередили, що також можливе пониження тиску в газових мережах у селі Чорніїв, селі Свинарин та у селі Туличів.Власників осель просять перекрити крани при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газового обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали у Волинській філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

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