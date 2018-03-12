Важкоатлетка з Луцька стала срібною призеркою чемпіонату світу

Важкоатлетка з Луцька стала срібною призеркою чемпіонату світу
Важкоатлетка Оксана Мотрунчик здобула "срібну" медаль на чемпіонаті світу з жиму лежачи.

Про це Суспільному 26 травня розповів тренер спортсменки Олег Хомяк.

У своїй ваговій категорії до 47 кілограмів спортсменка у жимі лежачи витисла штангу 110 кілограмів і посіла друге місце чемпіонат світу, що цьогоріч відбувся в місті Драммен у Норвегії.

Зі слів Олега Хом'яка, це вже п'ятий чемпіонат світу, в якому Оксана Мотрунчик бере участь. Минулого року у США спортсменка здобула "золоту" нагороду з результатом у жимі лежачи 120 кг. Загалом в її доробку 2 "золоті" та 3 "срібні" медалі чемпіонатів світу з жиму лежачи.

Довідково: Оксана Мотрунчик за підсумками 2023 року увійшла до пʼятірки кращих спортсменок Волинської області з неолімпійських видів спорту. Вона є багаторазовою чемпіонкою Європи та світу з "жиму лежачи".
Важкоатлетка з Луцька стала срібною призеркою чемпіонату світу

У квітні 2023 року важкоатлетка здобула перемогу на чемпіонаті України у ваговій категорії до 47 кілограмів. Вона виборола золоті нагороди в усіх вправах триборства. Зокрема, у присіданні зі штангою 95 кілограмів, жимі лежачи з вагою 67,5 кілограма та у силовій тязі — 143 кілограми. Тоді рекорд Оксана Мотрунчик встановила у вправі на силову тягу. Волинянка підняла вагу 143 кілограми.

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Теги: Луцьк, спортсменка
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