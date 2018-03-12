Важкоатлетка з Луцька стала срібною призеркою чемпіонату світу

Оксана Мотрунчик здобула "срібну" медаль на чемпіонаті світу з жиму лежачи.



Про це Олег Хомяк.



У своїй ваговій категорії до 47 кілограмів спортсменка у жимі лежачи витисла штангу 110 кілограмів і посіла друге місце чемпіонат світу, що цьогоріч відбувся в місті Драммен у Норвегії.



Зі слів Олега Хом'яка, це вже п'ятий чемпіонат світу, в якому Оксана Мотрунчик бере участь. Минулого року у США спортсменка здобула "золоту" нагороду з результатом у жимі лежачи 120 кг. Загалом в її доробку 2 "золоті" та 3 "срібні" медалі чемпіонатів світу з жиму лежачи.



Довідково: Оксана Мотрунчик за підсумками 2023 року увійшла до пʼятірки кращих спортсменок Волинської області з неолімпійських видів спорту. Вона є багаторазовою чемпіонкою Європи та світу з "жиму лежачи".



У квітні 2023 року важкоатлетка здобула перемогу на чемпіонаті України у ваговій категорії до 47 кілограмів. Вона виборола золоті нагороди в усіх вправах триборства. Зокрема, у присіданні зі штангою 95 кілограмів, жимі лежачи з вагою 67,5 кілограма та у силовій тязі — 143 кілограми. Тоді рекорд Оксана Мотрунчик встановила у вправі на силову тягу. Волинянка підняла вагу 143 кілограми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Важкоатлетказдобула "срібну" медаль на чемпіонаті світу з жиму лежачи.Про це Суспільному 26 травня розповів тренер спортсменкиУ своїй ваговій категорії до 47 кілограмів спортсменка у жимі лежачи витисла штангу 110 кілограмів і посіла друге місце чемпіонат світу, що цьогоріч відбувся в місті Драммен у Норвегії.Зі слів Олега Хом'яка, це вже п'ятий чемпіонат світу, в якому Оксана Мотрунчик бере участь. Минулого року у США спортсменка здобула "золоту" нагороду з результатом у жимі лежачи 120 кг. Загалом в її доробку 2 "золоті" та 3 "срібні" медалі чемпіонатів світу з жиму лежачи.Оксана Мотрунчик за підсумками 2023 року увійшла до пʼятірки кращих спортсменок Волинської області з неолімпійських видів спорту. Вона є багаторазовою чемпіонкою Європи та світу з "жиму лежачи".У квітні 2023 року важкоатлетка здобула перемогу на чемпіонаті України у ваговій категорії до 47 кілограмів. Вона виборола золоті нагороди в усіх вправах триборства. Зокрема, у присіданні зі штангою 95 кілограмів, жимі лежачи з вагою 67,5 кілограма та у силовій тязі — 143 кілограми. Тоді рекорд Оксана Мотрунчик встановила у вправі на силову тягу. Волинянка підняла вагу 143 кілограми.

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