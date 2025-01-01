У місті на Волині запрацює перша публічна деревообробна майстерня





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Простір створила громадська організація «Молодіжні вітрила» за грантові кошти від «Maker Innovation Award» обсягом 50 тис. євро, розповів керівник організації Дмитро Гіналюк.



Що тут є



Майстерня поділена на окремі зони для дорослих і дітей.



Відвідувачі можуть брати обладнання в оренду, ціна за годину користування 200–300 грн.



У майстерні можна орендувати:



токарний верстат;



фрезерувальний верстат;



дрібні інструменти, зокрема дриль-шуруповерт, лобзики, шліфувальні машини тощо;



3D-принтери.



Усі верстати автономні — кожен обладнаний автоматом, щоб пристрій не увімкнули без нагляду відповідального учителя. На створення системи безпеки витратили 7 тис. євро, розповідає Дмитро Гіналюк.



Формат роботи



Навчання у майстерні платне. Зараз тут вчаться 16 учнів 5–7 класів ліцею. Орієнтовно у червні користуватись обладнанням зможуть і дорослі.



Майстерня працює після 16:00, коли у ліцеї завершується навчальний процес.



Школярі можуть користуватись обладнанням лише за присутності викладача. Перед початком роботи кожен учень проходить обов’язковий курс з техніки безпеки, під час якого учні ознайомлюються з технікою та вчаться надавати першу медичну допомогу.



Тож майстерня виконує декілька функцій:



зацікавлює молодь технічними спеціальностями;



підтримує розвиток підприємницьких ініціатив;



надає містянам доступ до професійного обладнання для реалізації власних проєктів;



надає професійну освіту.



Всі відходи організація передає місцевим котельням для опалення.



Як скористатися послугами майстерні



Команда проєкту міркує над тим, як зробити майстерню прибутковою. Для цього планують ввести:



абонементи для учнів — 500 грн за місяць;



оренда обладнання для дорослих — 200–300 грн за годину;



курси для дітей, де їх навчатимуть працювати з деревиною на лобзикових верстатах і створювати прості вироби, щоб вони практикувалися;



довготривале навчання для дорослих, вартістю 3 тис. євро, де навчатимуть фахівці з провідних деревообробних підприємств, наприклад Kronospan.



Після курсу, зауважує Дмитро Гіналюк, дорослі зможуть влаштуватись на високооплачувану роботу. Наразі на ринку праці роботодавці пропонують зарплату від 25 тис. до 50 тис. грн.



Станом на сьогодні прибуток майстерні складає 16 тис. грн на місяць. Ці кошти йдуть на оплату оренди, комунальних послуг та подальше вдосконалення обладнання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську на базі ліцею № 8 з’явилась перша публічна деревообробна майстерня «Вітрила Maker Space», де кожен охочий зможе навчитись користуватись верстатами та інструментами обробки дерева.Про це пише misto.media Простір створила громадська організація «Молодіжні вітрила» за грантові кошти від «Maker Innovation Award» обсягом 50 тис. євро, розповів керівник організаціїМайстерня поділена на окремі зони для дорослих і дітей.Відвідувачі можуть брати обладнання в оренду, ціна за годину користування 200–300 грн.У майстерні можна орендувати:токарний верстат;фрезерувальний верстат;дрібні інструменти, зокрема дриль-шуруповерт, лобзики, шліфувальні машини тощо;3D-принтери.Усі верстати автономні — кожен обладнаний автоматом, щоб пристрій не увімкнули без нагляду відповідального учителя. На створення системи безпеки витратили 7 тис. євро, розповідає Дмитро Гіналюк.Навчання у майстерні платне. Зараз тут вчаться 16 учнів 5–7 класів ліцею. Орієнтовно у червні користуватись обладнанням зможуть і дорослі.Майстерня працює після 16:00, коли у ліцеї завершується навчальний процес.Школярі можуть користуватись обладнанням лише за присутності викладача. Перед початком роботи кожен учень проходить обов’язковий курс з техніки безпеки, під час якого учні ознайомлюються з технікою та вчаться надавати першу медичну допомогу.зацікавлює молодь технічними спеціальностями;підтримує розвиток підприємницьких ініціатив;надає містянам доступ до професійного обладнання для реалізації власних проєктів;надає професійну освіту.Всі відходи організація передає місцевим котельням для опалення.Команда проєкту міркує над тим, як зробити майстерню прибутковою. Для цього планують ввести:абонементи для учнів — 500 грн за місяць;оренда обладнання для дорослих — 200–300 грн за годину;курси для дітей, де їх навчатимуть працювати з деревиною на лобзикових верстатах і створювати прості вироби, щоб вони практикувалися;довготривале навчання для дорослих, вартістю 3 тис. євро, де навчатимуть фахівці з провідних деревообробних підприємств, наприклад Kronospan.Після курсу, зауважує Дмитро Гіналюк, дорослі зможуть влаштуватись на високооплачувану роботу. Наразі на ринку праці роботодавці пропонують зарплату від 25 тис. до 50 тис. грн.Станом на сьогодні прибуток майстерні складає 16 тис. грн на місяць. Ці кошти йдуть на оплату оренди, комунальних послуг та подальше вдосконалення обладнання.

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