Білорусь не отримала від росії ані ядерної зброї, ані ракет «Орешник», - розвідка

Олег Іващенко заявив, що Білорусь наразі не отримувала від росії ані ядерних боєголовок, ані ракет «Орешник».



Про це він заявив у інтерв’ю «Укрінформу», пише



Так, він відзначив, що Білорусь має носії ядерної зброї, а саме літаки та оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер», однак самої зброї в неї немає.



Іващенко також оцінив здатність білоруської армії вести масштабні бойові дії. На думку глави СЗР, вона не має такої можливості, а біля кордону з Україною вона тримає лише 2 тисячі військових.



Окрім цього, за словами Іващенка, Білорусь передала росії все, що могла, коли в армії рф виникли проблеми, надавши їй свої танки, бронетранспортери, бронежилети, шоломи та верстати.



«Тепер вони налагодили іще виробництво боєприпасів, яких не вистачає росії. Реактивні, ствольні — усе, що потрібно для війни. Білоруський ВПК став додатком російського. Близько 80% білоруських підприємств ВПК інтегровані в російський ВПК. Це фактично одна база», — заявив Іващенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Служби зовнішньої розвідкизаявив, що Білорусь наразі не отримувала від росії ані ядерних боєголовок, ані ракет «Орешник».Про це він заявив у інтерв’ю «Укрінформу», пише Громадське Так, він відзначив, що Білорусь має носії ядерної зброї, а саме літаки та оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер», однак самої зброї в неї немає.Іващенко також оцінив здатність білоруської армії вести масштабні бойові дії. На думку глави СЗР, вона не має такої можливості, а біля кордону з Україною вона тримає лише 2 тисячі військових.Окрім цього, за словами Іващенка, Білорусь передала росії все, що могла, коли в армії рф виникли проблеми, надавши їй свої танки, бронетранспортери, бронежилети, шоломи та верстати.«Тепер вони налагодили іще виробництво боєприпасів, яких не вистачає росії. Реактивні, ствольні — усе, що потрібно для війни. Білоруський ВПК став додатком російського. Близько 80% білоруських підприємств ВПК інтегровані в російський ВПК. Це фактично одна база», — заявив Іващенко.

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