Зеленський запровадив відзначати День Сил спецоперацій ЗСУ 27 травня

Зеленський запровадив відзначати День Сил спецоперацій ЗСУ 27 травня
Президент України Володимир Зеленський постановив відзначати День Сил спецоперацій ЗСУ 27 травня. А дата 29 липня визначена днем вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій.

Про це йдеться в указі президента №346/2025, пише LB.ua.

"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю установити в Україні День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який відзначати щороку 27 травня", – зазначено у документі на сайті ОФісу президента.

Також там вказано, що указ президента України від 26 липня 2016 року № 311/2016 "Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України" визнається таким, що втратив чинність.

А новий указ набирає чинності з дня його опублікування, 26 травня.

У командуванні ССО пояснили, що у цей день 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом з побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили прапор України.

Окремим наказом командувача ССпО генерал-майора Олександра Трепака, дата 29 липня визначена днем вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій.

У 2016 році тодішній президент Петро Порошенко запровадив День Сил спеціальних операцій Збройних сил України, який відзначали щорічно 29 липня.

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Теги: Росія, Україна, війна
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