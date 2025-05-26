Зеленський запровадив відзначати День Сил спецоперацій ЗСУ 27 травня





Про це йдеться в указі президента №346/2025, пише



"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю установити в Україні День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який відзначати щороку 27 травня", – зазначено у документі на сайті ОФісу президента.



Також там вказано, що указ президента України від 26 липня 2016 року № 311/2016 "Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України" визнається таким, що втратив чинність.



А новий указ набирає чинності з дня його опублікування, 26 травня.



У командуванні ССО пояснили, що у цей день 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом з побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили прапор України.



Окремим наказом командувача ССпО генерал-майора Олександра Трепака, дата 29 липня визначена днем вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій.



У 2016 році тодішній президент Петро Порошенко запровадив День Сил спеціальних операцій Збройних сил України, який відзначали щорічно 29 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський постановив відзначати День Сил спецоперацій ЗСУ 27 травня. А дата 29 липня визначена днем вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій.Про це йдеться в указі президента №346/2025, пише LB.ua "Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю установити в Україні День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який відзначати щороку 27 травня", – зазначено у документі на сайті ОФісу президента.Також там вказано, що указ президента України від 26 липня 2016 року № 311/2016 "Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України" визнається таким, що втратив чинність.А новий указ набирає чинності з дня його опублікування, 26 травня.У командуванні ССО пояснили, що у цей день 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом з побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили прапор України.Окремим наказом командувача ССпО генерал-майора, дата 29 липня визначена днем вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій.У 2016 році тодішній президентзапровадив День Сил спеціальних операцій Збройних сил України, який відзначали щорічно 29 липня.

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