На Волині провели в останню путь Героя Сергія Пташенчука
Сьогодні, 12:30
Мешканці Луківської громади на Волині у скорботі схилили голови, проводжаючи в останню земну дорогу земляка — Сергія Пташенчука.
Про це у фейсбуці повідомила Луківська громада.
Воїн Збройних сил України Сергій Пташенчук (1982 року народження) загинув у районі Степової Новоселівки Куп’янського району Харківської області, захищаючи Україну.
Сльози, молитва, жовто-сині прапори… Рідні, друзі, побратими, односельці — всі прийшли, щоб віддати шану. Плакали рідні, плакали друзі і заплакало небо...
«Живий коридор, тиша і слова вдячності — те найменше, що ми можемо зробити для того, хто віддав за нас усе. Сергію, дякуємо. Пам’ятаємо. Не пробачимо. Вічна слава Герою України! Нехай Господь прийме твою душу, а ми — збережемо пам’ять», - зазначили у громаді.
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Про це у фейсбуці повідомила Луківська громада.
Воїн Збройних сил України Сергій Пташенчук (1982 року народження) загинув у районі Степової Новоселівки Куп’янського району Харківської області, захищаючи Україну.
Сльози, молитва, жовто-сині прапори… Рідні, друзі, побратими, односельці — всі прийшли, щоб віддати шану. Плакали рідні, плакали друзі і заплакало небо...
«Живий коридор, тиша і слова вдячності — те найменше, що ми можемо зробити для того, хто віддав за нас усе. Сергію, дякуємо. Пам’ятаємо. Не пробачимо. Вічна слава Герою України! Нехай Господь прийме твою душу, а ми — збережемо пам’ять», - зазначили у громаді.
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