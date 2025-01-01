На Волині провели в останню путь Героя Сергія Пташенчука

На Волині провели в останню путь Героя Сергія Пташенчука
Мешканці Луківської громади на Волині у скорботі схилили голови, проводжаючи в останню земну дорогу земляка — Сергія Пташенчука.

Про це у фейсбуці повідомила Луківська громада.

Воїн Збройних сил України Сергій Пташенчук (1982 року народження) загинув у районі Степової Новоселівки Куп’янського району Харківської області, захищаючи Україну.

Сльози, молитва, жовто-сині прапори… Рідні, друзі, побратими, односельці — всі прийшли, щоб віддати шану. Плакали рідні, плакали друзі і заплакало небо...

На Волині провели в останню путь Героя Сергія Пташенчука


«Живий коридор, тиша і слова вдячності — те найменше, що ми можемо зробити для того, хто віддав за нас усе. Сергію, дякуємо. Пам’ятаємо. Не пробачимо. Вічна слава Герою України! Нехай Господь прийме твою душу, а ми — збережемо пам’ять», - зазначили у громаді.


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Теги: загиблі, війна
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