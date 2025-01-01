На Волині провели в останню путь Героя Сергія Пташенчука

Мешканці Луківської громади на Волині у скорботі схилили голови, проводжаючи в останню земну дорогу земляка —Про це у фейсбуці повідомила Луківська громада.Воїн Збройних сил України Сергій Пташенчук (1982 року народження) загинув у районі Степової Новоселівки Куп’янського району Харківської області, захищаючи Україну.Сльози, молитва, жовто-сині прапори… Рідні, друзі, побратими, односельці — всі прийшли, щоб віддати шану. Плакали рідні, плакали друзі і заплакало небо...«Живий коридор, тиша і слова вдячності — те найменше, що ми можемо зробити для того, хто віддав за нас усе. Сергію, дякуємо. Пам’ятаємо. Не пробачимо. Вічна слава Герою України! Нехай Господь прийме твою душу, а ми — збережемо пам’ять», - зазначили у громаді.