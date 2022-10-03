На Волині затримали організатора, який за 5 тисяч доларів переправляв чоловіків до Білорусі

На Волині затримали організатора, який за 5 тисяч доларів переправляв чоловіків до Білорусі
На Волині поліцейські затримали організатора незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Викрили злочинну схему співробітники управління міграційної поліції ГУНП разом з ОРВ 6 Волинського прикордонного загону, за участі слідчих Ковельського РУП та за процесуального керівництва Ковельської прокуратури.

Спритник зі спільником підшукали двох чоловіків призовного віку та за гроші запропонували переправити їх в сусідню білорусь.

Незаконну оборудку задокументували наші поліцейські.

24 травня, уночі, на автодорозі М-07, правоохоронці зупинили легковик, яким організатор перевозив двох військовозобов’язаних. Автомобіль та інші речові докази вилучено. Порушника затримали в порядку ст. 208 КПК України. 

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили фігуранту, 1992 року народження, про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального Кодексу України. Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід.

До слова, винагорода за незаконне переправлення становила 5 тисяч доларів з кожного.
На Волині затримали організатора, який за 5 тисяч доларів переправляв чоловіків до Білорусі

Досудове слідство триває.
На Волині затримали організатора, який за 5 тисяч доларів переправляв чоловіків до Білорусі
На Волині затримали організатора, який за 5 тисяч доларів переправляв чоловіків до Білорусі


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Теги: Волинь, організатор, військовозобов'язані
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