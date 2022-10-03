На Волині затримали організатора, який за 5 тисяч доларів переправляв чоловіків до Білорусі

На Волині поліцейські затримали організатора незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Викрили злочинну схему співробітники управління міграційної поліції ГУНП разом з ОРВ 6 Волинського прикордонного загону, за участі слідчих Ковельського РУП та за процесуального керівництва Ковельської прокуратури.Спритник зі спільником підшукали двох чоловіків призовного віку та за гроші запропонували переправити їх в сусідню білорусь.Незаконну оборудку задокументували наші поліцейські.24 травня, уночі, на автодорозі М-07, правоохоронці зупинили легковик, яким організатор перевозив двох військовозобов’язаних. Автомобіль та інші речові докази вилучено. Порушника затримали в порядку ст. 208 КПК України.Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили фігуранту, 1992 року народження, про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального Кодексу України. Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід.До слова, винагорода за незаконне переправлення становила 5 тисяч доларів з кожного.Досудове слідство триває.