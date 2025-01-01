На Волині розшукали зниклу дитину
Сьогодні, 12:01
На Волині вдалося розшукати 12-річного хлопчика Гордія, який пішов із дому та не повернувся.
Про це повідомляє в телеграмі Твій Володимир.
Працівники поліції оголосили про розшук 12-річного Гордія із Володимира, котрий 26 травня 2025 року близько 09:00 вийшов за місцем свого проживання і зник.
Був одягнений: в синю кофту, чорну желетку, чорні штани, чорно-сірі кросівки.
Прикмети розшукуваного: зріст 150 см, худорлявої тілобудови, біля підборіддя родимка.
Уже близько 12:00 стало відомо, що дитину розшукали.
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Про це повідомляє в телеграмі Твій Володимир.
Працівники поліції оголосили про розшук 12-річного Гордія із Володимира, котрий 26 травня 2025 року близько 09:00 вийшов за місцем свого проживання і зник.
Був одягнений: в синю кофту, чорну желетку, чорні штани, чорно-сірі кросівки.
Прикмети розшукуваного: зріст 150 см, худорлявої тілобудови, біля підборіддя родимка.
Уже близько 12:00 стало відомо, що дитину розшукали.
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