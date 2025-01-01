На Волині розшукали зниклу дитину





Про це



Працівники поліції оголосили про розшук 12-річного Гордія із Володимира, котрий 26 травня 2025 року близько 09:00 вийшов за місцем свого проживання і зник.



Був одягнений: в синю кофту, чорну желетку, чорні штани, чорно-сірі кросівки.



Прикмети розшукуваного: зріст 150 см, худорлявої тілобудови, біля підборіддя родимка.



Уже близько 12:00 стало відомо, що дитину розшукали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині вдалося розшукати 12-річного хлопчика Гордія, який пішов із дому та не повернувся.Про це повідомляє в телеграмі Твій Володимир.Працівники поліції оголосили про розшук 12-річного Гордія із Володимира, котрий 26 травня 2025 року близько 09:00 вийшов за місцем свого проживання і зник.Був одягнений: в синю кофту, чорну желетку, чорні штани, чорно-сірі кросівки.Прикмети розшукуваного: зріст 150 см, худорлявої тілобудови, біля підборіддя родимка.Уже близько 12:00 стало відомо, що дитину розшукали.

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