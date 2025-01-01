Аварія в Луцьку: п’яний водій на ЗАЗ виїхав на зустрічну смугу
Сьогодні, 11:18
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю водія у стані алкогольного сп’яніння.
Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волині.
За даними правоохоронців, аварія трапилася учора, 25 травня, на вулиці Глушець.
Зʼясувалося, що водій автомобіля ЗАЗ під час зустрічного розʼїзду не дотримався безпечного бокового інтервалу, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Renault.
Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,83 проміле.
Патрульні склали на нього адміністративні матеріали за:
- ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
- ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волині.
За даними правоохоронців, аварія трапилася учора, 25 травня, на вулиці Глушець.
Зʼясувалося, що водій автомобіля ЗАЗ під час зустрічного розʼїзду не дотримався безпечного бокового інтервалу, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Renault.
Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,83 проміле.
Патрульні склали на нього адміністративні матеріали за:
- ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
- ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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