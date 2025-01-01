Бійка за участі правоохоронців у Луцьку: ДБР повідомило деталі інциденту





У коментарі журналістам ВолиньPost в ДБР повідомили, що за даним фактом події зареєстровано кримінальне провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне легке тілесне ушкодження.



"Наразі здійснюється досудове розслідування. ДБР вживає усіх необхідних заходів для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення правопорушення", — зазначили там.



Нагадаємо, в ніч на 26 травня,



У відповідь правоохоронці почали розмахувати пістолетами. Потім, під час бійки на вулиці, один з них вистрілив з пістолета вгору у людному місці. Очевидці стверджують, що правоохоронців, які почали конфлікт, звати Владислав Соловей і Юрій Фіщук.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань розповіли деталі бійки та стрілянини, які відбулися в Луцьку за участі працівників правоохоронних органів.У коментарі журналістамв ДБР повідомили, що за даним фактом події зареєстровано кримінальне провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне легке тілесне ушкодження."Наразі здійснюється досудове розслідування. ДБР вживає усіх необхідних заходів для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення правопорушення", — зазначили там.Нагадаємо, в ніч на 26 травня, біля міського клубу на вулиці Ковельській у Луцьку відбувалася бійка та стрілянина . Як розповів один з учасників інциденту, це були працівники державних силових структур. Вони були п'яні та зчепилися з іншими відвідувачами закладу, які заступилися за дівчину.У відповідь правоохоронці почали розмахувати пістолетами. Потім, під час бійки на вулиці, один з них вистрілив з пістолета вгору у людному місці. Очевидці стверджують, що правоохоронців, які почали конфлікт, звати

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію