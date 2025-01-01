На Волині водій вантажівки збив на трасі козулю

На Волині водій вантажівки збив на трасі козулю
На Волині водій вантажного автомобіля на одній із автодоріг області здійснив наїзд на дику козу.

Про це йдеться у постанові Маневицького районного суду, оприлюдненою в Єдиному державному реєстрі судових рішень, водія вантажного автомобіля оштрафували на 850 гривень за наїзд на дику козу на автодорозі Р-14, - пише газета "Нова доба".

8 квітня ц. р. близько 18:50, на трасі Луцьк–Маневичі між селами Велика Яблунька та Оконськ, водій вантажівки Volvo із напівпричепом, рухаючись із недотриманням безпечної швидкості, наїхав на дику козу. Внаслідок цього транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

Суд встановив, що водій не врахував дорожньої обстановки, чим порушив пункт 12.1 ПДР. Це стало підставою для притягнення його до адміністративної відповідальності.

Водій не з’явився на судове засідання, хоча був належно повідомлений. Проте він подав заяву з проханням розглянути справу за його відсутності.

Вина правопорушника підтверджується протоколом про адмінпорушення, рапортом інспектора поліції, схемою місця події та письмовим поясненням самого водія.

Суд визнав водія винним у вчиненні правопорушення за ст. 124 КУпАП та призначив адміністративне стягнення — штраф у розмірі 850 гривень.

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Теги: Волинь, Луцьк, Маневичі, ДТП
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