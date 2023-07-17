Час медоглядів: чи є черги у Луцькій міській поліклініці. ВІДЕО





Наразі черг під кабінетами немає, - йдеться у сюжеті



45% майбутніх першокласників, які обслуговуються в поліклініці, медогляди уже пройшли, розповіла завідувачка педіатричного відділення Жанни Пахарчук.



З її слів, медогляди для майбутніх першокласників розпочалися з січня 2025 року. Профогляди для інших дітей тривають протягом року залежно від того, коли вони проходили попередній.



"Для першого класу це є окуліст, ортопед, хірург. Обов’язковий медичний огляд проходять 11-річні діти, 14 років і в 16 років певних спеціалістів. Усі інші категорії дітей проходять огляди в педіатрів. Лікар його оглядає, важить, міряє та обов’язково робить пробу Руф’є", — каже Жанна Пахарчук.



Анна Бондарук до поліклініки прийшла з двома доньками — меншою немовлям та старшою 11-річною. У цьому віці дівчинку мають обстежити ортопед, хірург та окуліст. Жінка каже, що нині дуже зручно проходити медогляди за попереднім записом до лікаря, не потрібно стояти у чергах.



Лікар ортопед-травматолог Руслан Новак каже, що в середньому приймає 30 пацієнтів в день. Прийом відбувається за попереднім записом, наразі черга розписана майже до кінця липня. Зі слів лікаря, кількість дітей з ортопедичними патологіями збільшується.



"Я б рекомендував всім дітям проходити профілактичні огляди хоча б раз в рік в ортопеда, тому що батьки звертаються найчастіше тоді, коли вже є проблема, а ми цю проблему можемо побачити раніше і швидко, ефективно її вилікувати", — говорить лікар.



Офтальмологиня дитячої поліклініки Інна Мах каже, що за записом на медогляд черги бувають на півтора два тижні наперед, влітку за місяць може бути запис. Обов'язково оглядають першокласників та 11 річних дітей, інших за потреби та направленням педіатра.



"У нас є рефрактометр, який нам полегшує роботу і діти, які мають понижену гостроту зору, ми зразу їх діагностуємо. Дуже великий процент дітей і вік дитини зменшується, які стають близорукими, це пов’язано з тим, щоб багато сидять в гаджетах, телефонах", — говорить Інна Мах.



Загалом, у Луцькій дитячій поліклініці обслуговується 18 тисяч школярів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій міській дитячій поліклініці тривають медогляди перед вступом до першого класу, а учні проходять щорічний обов'язковий огляд лікаря-педіатра.Наразі черг під кабінетами немає, - йдеться у сюжеті Суспільного 45% майбутніх першокласників, які обслуговуються в поліклініці, медогляди уже пройшли, розповіла завідувачка педіатричного відділенняЗ її слів, медогляди для майбутніх першокласників розпочалися з січня 2025 року. Профогляди для інших дітей тривають протягом року залежно від того, коли вони проходили попередній."Для першого класу це є окуліст, ортопед, хірург. Обов’язковий медичний огляд проходять 11-річні діти, 14 років і в 16 років певних спеціалістів. Усі інші категорії дітей проходять огляди в педіатрів. Лікар його оглядає, важить, міряє та обов’язково робить пробу Руф’є", — каже Жанна Пахарчук.до поліклініки прийшла з двома доньками — меншою немовлям та старшою 11-річною. У цьому віці дівчинку мають обстежити ортопед, хірург та окуліст. Жінка каже, що нині дуже зручно проходити медогляди за попереднім записом до лікаря, не потрібно стояти у чергах.Лікар ортопед-травматолог Руслан Новак каже, що в середньому приймає 30 пацієнтів в день. Прийом відбувається за попереднім записом, наразі черга розписана майже до кінця липня. Зі слів лікаря, кількість дітей з ортопедичними патологіями збільшується."Я б рекомендував всім дітям проходити профілактичні огляди хоча б раз в рік в ортопеда, тому що батьки звертаються найчастіше тоді, коли вже є проблема, а ми цю проблему можемо побачити раніше і швидко, ефективно її вилікувати", — говорить лікар.Офтальмологиня дитячої поліклінікикаже, що за записом на медогляд черги бувають на півтора два тижні наперед, влітку за місяць може бути запис. Обов'язково оглядають першокласників та 11 річних дітей, інших за потреби та направленням педіатра."У нас є рефрактометр, який нам полегшує роботу і діти, які мають понижену гостроту зору, ми зразу їх діагностуємо. Дуже великий процент дітей і вік дитини зменшується, які стають близорукими, це пов’язано з тим, щоб багато сидять в гаджетах, телефонах", — говорить Інна Мах.Загалом, у Луцькій дитячій поліклініці обслуговується 18 тисяч школярів.

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