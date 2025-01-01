На Донеччині загинув 23-річний воїн з Волині Любомир Дячук
Сьогодні, 21:16
Війна продовжує свої криваві жнива та забирати молоді життя воїнівз-захисників. Страшна звістка про загибель жителя громади надійшла в Іваничі.
Про це повідомили на сайті Іваничівської елищної ради.
"24 травня 2025 року під час виконання бойового завдання внаслідок влучання ворожого FPV-дрона в районі населеного пункту Іванопілля Краматорського району Донецької області загинув наш Захисник, уродженець Іваничівської громади Дячук Любомир Богданович, 2001 року народження. Герою назавжди залишиться 23 роки…" - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили на сайті Іваничівської елищної ради.
"24 травня 2025 року під час виконання бойового завдання внаслідок влучання ворожого FPV-дрона в районі населеного пункту Іванопілля Краматорського району Донецької області загинув наш Захисник, уродженець Іваничівської громади Дячук Любомир Богданович, 2001 року народження. Герою назавжди залишиться 23 роки…" - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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