На Донеччині загинув 23-річний воїн з Волині Любомир Дячук





Про це повідомили на сайті Іваничівської елищної ради.



"24 травня 2025 року під час виконання бойового завдання внаслідок влучання ворожого FPV-дрона в районі населеного пункту Іванопілля Краматорського району Донецької області загинув наш Захисник, уродженець Іваничівської громади Дячук Любомир Богданович, 2001 року народження. Герою назавжди залишиться 23 роки…" - йдеться у дописі.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна продовжує свої криваві жнива та забирати молоді життя воїнівз-захисників. Страшна звістка про загибель жителя громади надійшла в Іваничі.Про це повідомили на сайті Іваничівської елищної ради."24 травня 2025 року під час виконання бойового завдання внаслідок влучання ворожого FPV-дрона в районі населеного пункту Іванопілля Краматорського району Донецької області загинув наш Захисник, уродженець Іваничівської громади Дячук Любомир Богданович, 2001 року народження. Герою назавжди залишиться 23 роки…" - йдеться у дописі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію