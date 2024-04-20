Волинський артилерист за день заряджав майже 200 снарядів у САУ. ВІДЕО

Володимир став на захист країни в березні 2022 року. Зараз 58-річний захисник воює на Куп'янському напрямку в складі екіпажу самохідної артилерійської установки (САУ).



Відеоісторію про захисника підготував пресцентр волинської бригади, - повідомляє



Військову професію артилериста чоловік обрав адже, з його слів, артилерія прикриває піхоту — основу війська, і зберігає бійцям життя.



Син Володимира — піхотинець, у війську з 24 лютого 2022 року. Коли розпочалося повномасштабне збройне вторгнення Росії в Україну, чоловік знову став до лав ЗСУ вслід за сином.



"Ми живемо на позитиві, бо якщо думати постійно про негатив, то й сам до себе будеш ставитися негативно. Ми свою країну захищаємо і допомагаємо піхотинцям відвойовувати нашу державу", — зазначив боєць.



Бойових історій, говорить захисник, було чимало. Власний рекорд Володимира — 197 заряджених у САУ снарядів за один день.



"Стараємося не скучати, веселитись, шуткувати. Є час — щось робимо, готуємо разом, відпочиваємо. Війна — це робота, дуже тяжка і брудна. Інколи є що загадати, але згадувати не хочеться. Саме приємне — коли зустрічаєш хлопців з піхоти і вони особисто дякують. Кажуть: "Ми раді, коли ви працюєте і військові РФ пищать", — додав Володимир.



Бойовий шлях 14 ОМБр під час повномасштабної війни

З 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади захищали Україну в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині.



6 травня 2023 року, в День піхоти, президент України Зеленський присвоїв волинській бригаді почесну відзнаку "За мужність та відвагу".



Відтоді військовослужбовці 14 бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області. Станом на квітень 2025 року волинська бригада виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовий 14 окремої механізованої бригадистав на захист країни в березні 2022 року. Зараз 58-річний захисник воює на Куп'янському напрямку в складі екіпажу самохідної артилерійської установки (САУ).Відеоісторію про захисника підготував пресцентр волинської бригади, - повідомляє Суспільне. Військову професію артилериста чоловік обрав адже, з його слів, артилерія прикриває піхоту — основу війська, і зберігає бійцям життя.Син Володимира — піхотинець, у війську з 24 лютого 2022 року. Коли розпочалося повномасштабне збройне вторгнення Росії в Україну, чоловік знову став до лав ЗСУ вслід за сином."Ми живемо на позитиві, бо якщо думати постійно про негатив, то й сам до себе будеш ставитися негативно. Ми свою країну захищаємо і допомагаємо піхотинцям відвойовувати нашу державу", — зазначив боєць.Бойових історій, говорить захисник, було чимало. Власний рекорд Володимира — 197 заряджених у САУ снарядів за один день."Стараємося не скучати, веселитись, шуткувати. Є час — щось робимо, готуємо разом, відпочиваємо. Війна — це робота, дуже тяжка і брудна. Інколи є що загадати, але згадувати не хочеться. Саме приємне — коли зустрічаєш хлопців з піхоти і вони особисто дякують. Кажуть: "Ми раді, коли ви працюєте і військові РФ пищать", — додав Володимир.З 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади захищали Україну в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині.6 травня 2023 року, в День піхоти, президент України Зеленський присвоїв волинській бригаді почесну відзнаку "За мужність та відвагу".Відтоді військовослужбовці 14 бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області. Станом на квітень 2025 року волинська бригада виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку.

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