Генштаб уточнив кількість знищених літаків: нова цифра тішить

Генштаб уточнив кількість знищених літаків: нова цифра тішить
Генеральний штаб Збройних сил України опублікував уточнені дані щодо втрат російських літаків унаслідок операції «Павутина».

Про це Генштаб повідомив у фейсбуці.

Відомство опублікувало оперативну інформацію станом на 16:00 сьогодні, 3 червня, щодо російського вторгнення. Тут зокрема оновлено статистику щодо уражень ворожої авіації на військових аеродромах рф в результаті спецоперації Служби безпеки України 1 червня.

«Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден», - зазначили в Генеральному штабі.

Таким чином, Генштаб опублікував уточнену станом на 16:00 таблицю загальних втрат ворога.

Генштаб уточнив кількість знищених літаків: нова цифра тішить

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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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