Генштаб уточнив кількість знищених літаків: нова цифра тішить

операції «Павутина».



Про це Генштаб повідомив у фейсбуці.



Відомство опублікувало оперативну інформацію станом на 16:00 сьогодні, 3 червня, щодо російського вторгнення. Тут зокрема оновлено статистику щодо уражень ворожої авіації на військових аеродромах рф в результаті спецоперації Служби безпеки України 1 червня.



«Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден», - зазначили в Генеральному штабі.



Таким чином, Генштаб опублікував уточнену станом на 16:00 таблицю загальних втрат ворога.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб Збройних сил України опублікував уточнені дані щодо втрат російських літаків унаслідокПро це Генштаб повідомив у фейсбуці.Відомство опублікувало оперативну інформацію станом на 16:00 сьогодні, 3 червня, щодо російського вторгнення. Тут зокрема оновленона військових аеродромах рф в результаті спецоперації Служби безпеки України 1 червня.«Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден», - зазначили в Генеральному штабі.Таким чином, Генштаб опублікував уточнену станом на 16:00 таблицю загальних втрат ворога.

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