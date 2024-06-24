Генштаб уточнив кількість знищених літаків: нова цифра тішить
Сьогодні, 16:34
Генеральний штаб Збройних сил України опублікував уточнені дані щодо втрат російських літаків унаслідок операції «Павутина».
Про це Генштаб повідомив у фейсбуці.
Відомство опублікувало оперативну інформацію станом на 16:00 сьогодні, 3 червня, щодо російського вторгнення. Тут зокрема оновлено статистику щодо уражень ворожої авіації на військових аеродромах рф в результаті спецоперації Служби безпеки України 1 червня.
«Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден», - зазначили в Генеральному штабі.
Таким чином, Генштаб опублікував уточнену станом на 16:00 таблицю загальних втрат ворога.
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Про це Генштаб повідомив у фейсбуці.
Відомство опублікувало оперативну інформацію станом на 16:00 сьогодні, 3 червня, щодо російського вторгнення. Тут зокрема оновлено статистику щодо уражень ворожої авіації на військових аеродромах рф в результаті спецоперації Служби безпеки України 1 червня.
«Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден», - зазначили в Генеральному штабі.
Таким чином, Генштаб опублікував уточнену станом на 16:00 таблицю загальних втрат ворога.
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