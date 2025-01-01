Комплекс PRESIDENT у Тростянці шукає працівників: вакансії та умови





Доступні вакансії офіціантів, барменів, кухарів, техпрацівників та няні.



Усі охочі матимуть можливість пройти навчання на місці, тож попередній досвід не є обов’язковою умовою.





Що пропонують?

стабільну та вчасну заробітну плату;

безплатне відвідування тренажерного залу та SPA для всіх працівників;

комфортні та сучасні умови праці в новому, сучасному комплексі;

дружній колектив;

зручний графік роботи.

Щодо деталей та уточнень - телефонуйте за номером: 068-390-60-04.



Більше про комплекс

President SPA Hotel розпочав роботу в березні 2023 року. Тут пропонують широкий спектр послуг для відпочинку та оздоровлення.



До складу закладу входять готель із просторими та сучасними номерами, ресторан із великим залом для святкувань та українським банкетним залом з каміном, конференц-зал для проведення заходів, а також розгалужена SPA-зона.



Остання включає баню на дровах, хамам, фінську сауну, снігову та сольову кімнати, кілька басейнів, відкриту джакузі, арома-кімнату, зал для аквафітнесу й обладнання для бальнеотерапії.



На території комплексу також працює сучасний тренажерний зал із кардіо- та силовими тренажерами, біговими доріжками, велотренажерами й зонами для занять йогою.



Для маленьких гостей в комплексі облаштовано дитячу ігрову кімнату. Тож заклад стане комфортним куточком для відпочинку всією сім'єю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відпочинковий комплекс President SPA Hotel , що у селі Тростянець поблизу Луцька, розширює команду. У зв’язку з цим тут шукають нових – енергійних та відповідальних працівників.Доступні вакансії офіціантів, барменів, кухарів, техпрацівників та няні.Усі охочі матимуть можливість пройти навчання на місці, тож попередній досвід не є обов’язковою умовою.President SPA Hotel розпочав роботу в березні 2023 року. Тут пропонують широкий спектр послуг для відпочинку та оздоровлення.До складу закладу входять готель із просторими та сучасними номерами, ресторан із великим залом для святкувань та українським банкетним залом з каміном, конференц-зал для проведення заходів, а також розгалужена SPA-зона.Остання включає баню на дровах, хамам, фінську сауну, снігову та сольову кімнати, кілька басейнів, відкриту джакузі, арома-кімнату, зал для аквафітнесу й обладнання для бальнеотерапії.На території комплексу також працює сучасний тренажерний зал із кардіо- та силовими тренажерами, біговими доріжками, велотренажерами й зонами для занять йогою.Для маленьких гостей в комплексі облаштовано дитячу ігрову кімнату. Тож заклад стане комфортним куточком для відпочинку всією сім'єю.

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