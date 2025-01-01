На Рівненській у Луцьку зіткнулися три авто

На Рівненській у Луцьку зіткнулися три авто
На перехресті вулиці Рівненської та проспекту Відродження у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє репортер ВолиньPost.

Автопригода трапилася сьогодні, 3 червня, по обіді.

Там зіткнулися одразу три легкові авто. На дорозі утворився затор.

На місці пригоди працюють патрульні поліцейські.

Деталі – згодом.


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Теги: ДТП, Луцьк
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