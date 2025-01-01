На Рівненській у Луцьку зіткнулися три авто
Сьогодні, 17:36
На перехресті вулиці Рівненської та проспекту Відродження у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє репортер ВолиньPost.
Автопригода трапилася сьогодні, 3 червня, по обіді.
Там зіткнулися одразу три легкові авто. На дорозі утворився затор.
На місці пригоди працюють патрульні поліцейські.
Деталі – згодом.
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Про це повідомляє репортер ВолиньPost.
Автопригода трапилася сьогодні, 3 червня, по обіді.
Там зіткнулися одразу три легкові авто. На дорозі утворився затор.
На місці пригоди працюють патрульні поліцейські.
Деталі – згодом.
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