На Рівненській у Луцьку зіткнулися три авто





Про це повідомляє репортер ВолиньPost.



Автопригода трапилася сьогодні, 3 червня, по обіді.



Там зіткнулися одразу три легкові авто. На дорозі утворився затор.



На місці пригоди працюють патрульні поліцейські.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На перехресті вулиці Рівненської та проспекту Відродження у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомляє репортерАвтопригода трапилася сьогодні, 3 червня, по обіді.Там зіткнулися одразу три легкові авто. На дорозі утворився затор.На місці пригоди працюють патрульні поліцейські.Деталі – згодом.

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