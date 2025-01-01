На Донеччині поліг волинянин Анатолій Ковальчук

про втрату Захисника надійшла сьогодні, 3 червня, до Володимирської громади на Волині.



Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



Стало відомо про загибель 44-річного солдата Анатолія Сергійовича Ковальчука. Життя мужнього воїна обірвалося 30 травня у Донецькій області.



Про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.



«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять і слава Герою, який приєднався до небесного війська!» - зазначив міський голова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Друга страшна звістканадійшла сьогодні, 3 червня, до Володимирської громади на Волині.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаСтало відомо про загибель 44-річного солдата. Життя мужнього воїна обірвалося 30 травня у Донецькій області.Про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять і слава Герою, який приєднався до небесного війська!» - зазначив міський голова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію