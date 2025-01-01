На Донеччині поліг волинянин Анатолій Ковальчук
Сьогодні, 19:11
Друга страшна звістка про втрату Захисника надійшла сьогодні, 3 червня, до Володимирської громади на Волині.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Стало відомо про загибель 44-річного солдата Анатолія Сергійовича Ковальчука. Життя мужнього воїна обірвалося 30 травня у Донецькій області.
Про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять і слава Герою, який приєднався до небесного війська!» - зазначив міський голова.
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Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Стало відомо про загибель 44-річного солдата Анатолія Сергійовича Ковальчука. Життя мужнього воїна обірвалося 30 травня у Донецькій області.
Про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять і слава Герою, який приєднався до небесного війська!» - зазначив міський голова.
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