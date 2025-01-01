Види безшовних труб і технології їх виготовлення

Види безшовних труб і технології їх виготовлення
Труби сталеві безшовні використовуються у багатьох галузях промисловості. Вони міцні, довговічні, просто монтуються. Виробляють їх зі сталей високого і низького легування, вуглецевих сортів сталей, кольорових металів, чавуну, різних сплавів.

Методика виготовлення визначається за такими критеріями, як очікувана якість готового виробу, перетин труби, розмір, форма, вид вихідної заготовки, особливості матеріалу і сфера застосування.

Види безшовних труб


За способом виготовлення безшовні труби можуть бути:

  • гарячекатаними (гарячий прокат);

  • холоднокатаними (холодне прокатування);

  • холоднотягнутими (спосіб волочіння);

  • пресованими.

    • Гарячим прокатуванням виробляють труби діаметром від 16 до 1200 мм з вуглецевих, легованих і високолегованих сталей, а також зі сплавів. Безшовні гарячедеформовані труби виготовляють зі штанги – круглої в перетині заготовки.

    Процес виробництва складається з кількох етапів:

    1. Заготовку прогрівають до температури, коли метал набуває пластичності.

    2. На прошивному стані її трансформують в гільзу (порожнистий циліндр).

    3.Далі розпечена заготовка потрапляє в вальці, де вона витягується й обтискається до необхідної товщини стінок і діаметра. При цьому всередині гільзи знаходиться оправка.

    На останньому етапі трубу калібрують вальцями, охолоджують і нарізають відрізками необхідної довжини. Деталі технології можуть відрізнятися залежно від:

  • типу заготовки, яка може бути катаною, кованою,безперервнолитою, злитком;

  • способу розкатування гільзи.

    • Труби холоднокатані безшовні використовуються для транспортування рідин, газових суспензій, водяної пари. Основними перевагами технологічного процесу холодного прокатування труб є:

  • мінімальні втрати металу при обрізці;

  • можливість отримання високих стиснень по діаметру і стінці труби;

  • істотне зниження допусків і різності по товщині стінки труб;

  • широкий сортамент труб з незначної кількості типорозмірів заготовок;

  • досягнення високої якості внутрішньої та зовнішньої поверхні труб.

    • Безшовна труба холоднокатана – це основний спосіб виготовлення:

  • тонкостінних труб з низьколегованих, вуглецевих і нержавіючих сталей;

  • профільних і пароперегрівальних виробів для енергетичних установок;

  • спеціальних товстостінних труб для пристроїв високого тиску;

  • труб високої точності для авіаційної промисловості та машинобудування.

    • Безшовні холоднодеформовані сталеві труби найчастіше виробляють зі стандартної вуглецевої сталі, що дозволяє знизити вартість заготовки.

    Технологія холодного способу прокатування залежить від сировини, з якої виготовляється безшовна труба, розміру і подальшої сфери застосування.

    За співвідношенням діаметр труби/товщина стінки труба безшовна поділяється на:

  • особливо товстостінні (стінка товща діаметра на 10%);

  • товстостінні (стінка становить від 5 до 10% діаметра);

  • тонкостінні (2,5 - 5%);

  • особливо тонкостінні (менш як 2,5%).

    • Товщина стінки також визначає вид труби: посилена, легка і звичайна. Довжина суцільнотягнутих труб є немірною і може становити від 1,5 м до 10 м.

    Технологія виготовлення гарячекатаних безшовних труб


    Труба кругла безшовна класифікується за трьома основними відмінними ознаками у процесі її виготовлення:

    1. За способом отримання гільзи: прошиванням в косовалковому стані або на пресі, поєднанням прошивання на пресі з розкочуванням на косовалковому стані, пресововалковим прошиванням.

    2. За способом розкочування гільзи в трубу: поздовжнім прокатуванням на стаціонарно встановленій короткій оправці (автоматичні стани); періодичним прокатуванням на довгій плаваючій конічній оправці з порційною подачею металу в валки (пілігримові стани); поздовжнім прокатуванням на довгій циліндричній плаваючій, утримуваній або частково утримуваній оправці в багатоклітинному стані (безперервні стани); гвинтовим прокатуванням на довгій плаваючій оправці в косовалковому стані (розкатувальні стани); проштовхуванням стаканів за допомогою дорна через ряд зменшуваних в діаметрі роликових обойм або калібрувальних кілець (рейкові стани); видавлюванням металу в кільцеву щілину, утворену матричним кільцем і стаціонарно встановленою оправкою (трубопрофільні преси); поперечним прокатуванням на нерухомій оправці в конічних валках, встановлених в обертовій обоймі (планетарні стани).

    3. За способом остаточного формування діаметра і товщини стінки готової труби: прокатуванням в калібрувальному, редукційному або редукційно-розтяжному станах; поєднанням обкатки труби в розкатному косовалковому стані з прокаткою в калібрувальному або редукційному станах; поєднанням прокатки в редукційно-розтяжному стані з обкаткою в косовалковому розкатному стані та прокаткою в калібрувальному стані; прокаткою на станах-розширювачах.
    Найбільш повно процес виробництва безшовних труб характеризується способом розкочування гільзи в трубу, за яким трубопрокатні цехи та агрегати отримують відповідну назву.

    Оскільки труба безшовна має широке застосування в різних галузях промисловості завдяки своїй винятковій зносостійкості, то цей вид металопрокату часто виготовляється не тільки зі сталі, але і з різних сплавів, а також з кольорових металів.

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