Види безшовних труб і технології їх виготовлення
Сьогодні, 21:45
Труби сталеві безшовні використовуються у багатьох галузях промисловості. Вони міцні, довговічні, просто монтуються. Виробляють їх зі сталей високого і низького легування, вуглецевих сортів сталей, кольорових металів, чавуну, різних сплавів.
Методика виготовлення визначається за такими критеріями, як очікувана якість готового виробу, перетин труби, розмір, форма, вид вихідної заготовки, особливості матеріалу і сфера застосування.
За способом виготовлення безшовні труби можуть бути:
гарячекатаними (гарячий прокат);
холоднокатаними (холодне прокатування);
холоднотягнутими (спосіб волочіння);
пресованими.
Гарячим прокатуванням виробляють труби діаметром від 16 до 1200 мм з вуглецевих, легованих і високолегованих сталей, а також зі сплавів. Безшовні гарячедеформовані труби виготовляють зі штанги – круглої в перетині заготовки.
Процес виробництва складається з кількох етапів:
1. Заготовку прогрівають до температури, коли метал набуває пластичності.
2. На прошивному стані її трансформують в гільзу (порожнистий циліндр).
3.Далі розпечена заготовка потрапляє в вальці, де вона витягується й обтискається до необхідної товщини стінок і діаметра. При цьому всередині гільзи знаходиться оправка.
На останньому етапі трубу калібрують вальцями, охолоджують і нарізають відрізками необхідної довжини. Деталі технології можуть відрізнятися залежно від:
типу заготовки, яка може бути катаною, кованою,безперервнолитою, злитком;
способу розкатування гільзи.
Труби холоднокатані безшовні використовуються для транспортування рідин, газових суспензій, водяної пари. Основними перевагами технологічного процесу холодного прокатування труб є:
мінімальні втрати металу при обрізці;
можливість отримання високих стиснень по діаметру і стінці труби;
істотне зниження допусків і різності по товщині стінки труб;
широкий сортамент труб з незначної кількості типорозмірів заготовок;
досягнення високої якості внутрішньої та зовнішньої поверхні труб.
Безшовна труба холоднокатана – це основний спосіб виготовлення:
тонкостінних труб з низьколегованих, вуглецевих і нержавіючих сталей;
профільних і пароперегрівальних виробів для енергетичних установок;
спеціальних товстостінних труб для пристроїв високого тиску;
труб високої точності для авіаційної промисловості та машинобудування.
Безшовні холоднодеформовані сталеві труби найчастіше виробляють зі стандартної вуглецевої сталі, що дозволяє знизити вартість заготовки.
Технологія холодного способу прокатування залежить від сировини, з якої виготовляється безшовна труба, розміру і подальшої сфери застосування.
За співвідношенням діаметр труби/товщина стінки труба безшовна поділяється на:
особливо товстостінні (стінка товща діаметра на 10%);
товстостінні (стінка становить від 5 до 10% діаметра);
тонкостінні (2,5 - 5%);
особливо тонкостінні (менш як 2,5%).
Товщина стінки також визначає вид труби: посилена, легка і звичайна. Довжина суцільнотягнутих труб є немірною і може становити від 1,5 м до 10 м.
Труба кругла безшовна класифікується за трьома основними відмінними ознаками у процесі її виготовлення:
1. За способом отримання гільзи: прошиванням в косовалковому стані або на пресі, поєднанням прошивання на пресі з розкочуванням на косовалковому стані, пресововалковим прошиванням.
2. За способом розкочування гільзи в трубу: поздовжнім прокатуванням на стаціонарно встановленій короткій оправці (автоматичні стани); періодичним прокатуванням на довгій плаваючій конічній оправці з порційною подачею металу в валки (пілігримові стани); поздовжнім прокатуванням на довгій циліндричній плаваючій, утримуваній або частково утримуваній оправці в багатоклітинному стані (безперервні стани); гвинтовим прокатуванням на довгій плаваючій оправці в косовалковому стані (розкатувальні стани); проштовхуванням стаканів за допомогою дорна через ряд зменшуваних в діаметрі роликових обойм або калібрувальних кілець (рейкові стани); видавлюванням металу в кільцеву щілину, утворену матричним кільцем і стаціонарно встановленою оправкою (трубопрофільні преси); поперечним прокатуванням на нерухомій оправці в конічних валках, встановлених в обертовій обоймі (планетарні стани).
3. За способом остаточного формування діаметра і товщини стінки готової труби: прокатуванням в калібрувальному, редукційному або редукційно-розтяжному станах; поєднанням обкатки труби в розкатному косовалковому стані з прокаткою в калібрувальному або редукційному станах; поєднанням прокатки в редукційно-розтяжному стані з обкаткою в косовалковому розкатному стані та прокаткою в калібрувальному стані; прокаткою на станах-розширювачах.
Найбільш повно процес виробництва безшовних труб характеризується способом розкочування гільзи в трубу, за яким трубопрокатні цехи та агрегати отримують відповідну назву.
Оскільки труба безшовна має широке застосування в різних галузях промисловості завдяки своїй винятковій зносостійкості, то цей вид металопрокату часто виготовляється не тільки зі сталі, але і з різних сплавів, а також з кольорових металів.
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Методика виготовлення визначається за такими критеріями, як очікувана якість готового виробу, перетин труби, розмір, форма, вид вихідної заготовки, особливості матеріалу і сфера застосування.
Види безшовних труб
За способом виготовлення безшовні труби можуть бути:
Гарячим прокатуванням виробляють труби діаметром від 16 до 1200 мм з вуглецевих, легованих і високолегованих сталей, а також зі сплавів. Безшовні гарячедеформовані труби виготовляють зі штанги – круглої в перетині заготовки.
Процес виробництва складається з кількох етапів:
1. Заготовку прогрівають до температури, коли метал набуває пластичності.
2. На прошивному стані її трансформують в гільзу (порожнистий циліндр).
3.Далі розпечена заготовка потрапляє в вальці, де вона витягується й обтискається до необхідної товщини стінок і діаметра. При цьому всередині гільзи знаходиться оправка.
На останньому етапі трубу калібрують вальцями, охолоджують і нарізають відрізками необхідної довжини. Деталі технології можуть відрізнятися залежно від:
Труби холоднокатані безшовні використовуються для транспортування рідин, газових суспензій, водяної пари. Основними перевагами технологічного процесу холодного прокатування труб є:
Безшовна труба холоднокатана – це основний спосіб виготовлення:
Безшовні холоднодеформовані сталеві труби найчастіше виробляють зі стандартної вуглецевої сталі, що дозволяє знизити вартість заготовки.
Технологія холодного способу прокатування залежить від сировини, з якої виготовляється безшовна труба, розміру і подальшої сфери застосування.
За співвідношенням діаметр труби/товщина стінки труба безшовна поділяється на:
Товщина стінки також визначає вид труби: посилена, легка і звичайна. Довжина суцільнотягнутих труб є немірною і може становити від 1,5 м до 10 м.
Технологія виготовлення гарячекатаних безшовних труб
Труба кругла безшовна класифікується за трьома основними відмінними ознаками у процесі її виготовлення:
1. За способом отримання гільзи: прошиванням в косовалковому стані або на пресі, поєднанням прошивання на пресі з розкочуванням на косовалковому стані, пресововалковим прошиванням.
2. За способом розкочування гільзи в трубу: поздовжнім прокатуванням на стаціонарно встановленій короткій оправці (автоматичні стани); періодичним прокатуванням на довгій плаваючій конічній оправці з порційною подачею металу в валки (пілігримові стани); поздовжнім прокатуванням на довгій циліндричній плаваючій, утримуваній або частково утримуваній оправці в багатоклітинному стані (безперервні стани); гвинтовим прокатуванням на довгій плаваючій оправці в косовалковому стані (розкатувальні стани); проштовхуванням стаканів за допомогою дорна через ряд зменшуваних в діаметрі роликових обойм або калібрувальних кілець (рейкові стани); видавлюванням металу в кільцеву щілину, утворену матричним кільцем і стаціонарно встановленою оправкою (трубопрофільні преси); поперечним прокатуванням на нерухомій оправці в конічних валках, встановлених в обертовій обоймі (планетарні стани).
3. За способом остаточного формування діаметра і товщини стінки готової труби: прокатуванням в калібрувальному, редукційному або редукційно-розтяжному станах; поєднанням обкатки труби в розкатному косовалковому стані з прокаткою в калібрувальному або редукційному станах; поєднанням прокатки в редукційно-розтяжному стані з обкаткою в косовалковому розкатному стані та прокаткою в калібрувальному стані; прокаткою на станах-розширювачах.
Найбільш повно процес виробництва безшовних труб характеризується способом розкочування гільзи в трубу, за яким трубопрокатні цехи та агрегати отримують відповідну назву.
Оскільки труба безшовна має широке застосування в різних галузях промисловості завдяки своїй винятковій зносостійкості, то цей вид металопрокату часто виготовляється не тільки зі сталі, але і з різних сплавів, а також з кольорових металів.
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