Вулицю у Луцьку можуть перейменувати на честь загиблого Героя України Романа Самусіка





Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомили рідні загиблого Героя України.



Колективне звернення з проханням про перейменування вулиці до Луцької міськради надіслали батьки, рідні, близькі та сусіди полеглого Героя. Там цю ініціативу взяли до уваги. Відомо, що наразі запропоновану назву було внесено до переліку пропозицій для перейменування вулиць громади.



Рідні вважають, що це стане не лише актом вшанування Героя, а й важливим кроком до формування культури пам’яті у громаді. Це буде справжній приклад для майбутніх поколінь – приклад того, як громада пам’ятає та цінує своїх захисників.



«Він віддав життя за Україну, за кожного з нас і тому ми маємо зберегти пам'ять про нього. Щоб кожен, хто проходить цією вулицею, знав – тут жив той, хто не пожалів себе заради інших», – зазначено у колективному зверненні.



Роман Самусік – уродженець Луцька. Тут він виріс та здобув освіту. Завжди активно займався спортом та пропагував здоровий спосіб життя. Після закінчення академії внутрішніх справ працював у пенітенціарній службі, а згодом – у СІЗО. У 2017-му приєднався до лав Нацгвардії, а через два роки розпочав службу в 4 окремому загоні спеціального призначення «Омега».



«Роман постійно навчався та вдосконалював свої професійні навички. Проходив курси з медичної допомоги й міг надати першу медичну допомогу на найвищому рівні. Він був одним із перших, хто пройшов професійні курси БПЛА та запровадив цей напрямок у своєму спецпідрозділі. Пройшов курси снайперів у Франції», – пишуть рідні у своєму зверненні.



Зазначають також, що за високі досягнення у службі, ініціативність та наполегливість Роман неодноразово був нагороджений відзнаками, подяками та грамотами, а також медалями та нагрудними знаками.





Командир групи снайперів окремого загону спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України,



За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Указом Президента







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вулицю Цегельну у мікрорайоні ДПЗ можуть перейменувати на честь загиблого лучанина, підполковника, Героя України Романа Самусіка . Саме тут розташований будинок, де мешкав захисник.Про це інтернет-виданнюповідомили рідні загиблого Героя України.Колективне звернення з проханням про перейменування вулиці до Луцької міськради надіслали батьки, рідні, близькі та сусіди полеглого Героя. Там цю ініціативу взяли до уваги. Відомо, що наразі запропоновану назву було внесено до переліку пропозицій для перейменування вулиць громади.Рідні вважають, що це стане не лише актом вшанування Героя, а й важливим кроком до формування культури пам’яті у громаді. Це буде справжній приклад для майбутніх поколінь – приклад того, як громада пам’ятає та цінує своїх захисників.«Він віддав життя за Україну, за кожного з нас і тому ми маємо зберегти пам'ять про нього. Щоб кожен, хто проходить цією вулицею, знав – тут жив той, хто не пожалів себе заради інших», – зазначено у колективному зверненні.Роман Самусік – уродженець Луцька. Тут він виріс та здобув освіту. Завжди активно займався спортом та пропагував здоровий спосіб життя. Після закінчення академії внутрішніх справ працював у пенітенціарній службі, а згодом – у СІЗО. У 2017-му приєднався до лав Нацгвардії, а через два роки розпочав службу в 4 окремому загоні спеціального призначення «Омега».«Роман постійно навчався та вдосконалював свої професійні навички. Проходив курси з медичної допомоги й міг надати першу медичну допомогу на найвищому рівні. Він був одним із перших, хто пройшов професійні курси БПЛА та запровадив цей напрямок у своєму спецпідрозділі. Пройшов курси снайперів у Франції», – пишуть рідні у своєму зверненні.Зазначають також, що за високі досягнення у службі, ініціативність та наполегливість Роман неодноразово був нагороджений відзнаками, подяками та грамотами, а також медалями та нагрудними знаками.Командир групи снайперів окремого загону спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України, підполковник Роман Самусік героїчно загинув 1 серпня 2024 року в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області, рятуючи пораненого побратима.За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Указом Президента підполковнику Самусіку Роману присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота зірка». Посмертно…

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