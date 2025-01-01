У Луцьку збирають кошти для дітей, які втратили батьків у ДТП
Сьогодні, 11:37
У Луцьку триває збір коштів для Олександри та Андрія — дітей, які втратили батьків у дорожньо-транспортній пригоді. Унаслідок аварії діти залишилися круглими сиротами та потребують фінансової допомоги.
Про це розповіла родичка сім'ї Ірина Костів у фейсбуці, пише видання ВСН.
«Через велику кількість запитів створила банку для наших діточок Сашуні та Андрійчика, які залишилися без батьків. Дякуємо кожному за підтримку», — йдеться у дописі.
У вівторок, 3 червня, відбулося прощання в Домі панахиди в Луцьку. Поховання відбудеться у середу, 4 червня у селі Єзупіль, що на Івано-Франківщині.
Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/8yYEXUzfH7
Номер картки банки: 4441 1111 2111 3868
Нагадаємо, смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 2 червня у Луцьку на вулиці Львівській. Унаслідок аварії загинуло подружжя — водій і пасажирка легкового автомобіля. Їхні діти, 6-річний хлопчик і 12-річна дівчинка, зазнали тілесних ушкоджень.
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Про це розповіла родичка сім'ї Ірина Костів у фейсбуці, пише видання ВСН.
«Через велику кількість запитів створила банку для наших діточок Сашуні та Андрійчика, які залишилися без батьків. Дякуємо кожному за підтримку», — йдеться у дописі.
У вівторок, 3 червня, відбулося прощання в Домі панахиди в Луцьку. Поховання відбудеться у середу, 4 червня у селі Єзупіль, що на Івано-Франківщині.
Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/8yYEXUzfH7
Номер картки банки: 4441 1111 2111 3868
Нагадаємо, смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 2 червня у Луцьку на вулиці Львівській. Унаслідок аварії загинуло подружжя — водій і пасажирка легкового автомобіля. Їхні діти, 6-річний хлопчик і 12-річна дівчинка, зазнали тілесних ушкоджень.
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