У Луцьку збирають кошти для дітей, які втратили батьків у ДТП

У Луцьку збирають кошти для дітей, які втратили батьків у ДТП
У Луцьку триває збір коштів для Олександри та Андрія — дітей, які втратили батьків у дорожньо-транспортній пригоді. Унаслідок аварії діти залишилися круглими сиротами та потребують фінансової допомоги.

Про це розповіла родичка сім'ї Ірина Костів у фейсбуці, пише видання ВСН.

«Через велику кількість запитів створила банку для наших діточок Сашуні та Андрійчика, які залишилися без батьків. Дякуємо кожному за підтримку», — йдеться у дописі.

У вівторок, 3 червня, відбулося прощання в Домі панахиди в Луцьку. Поховання відбудеться у середу, 4 червня у селі Єзупіль, що на Івано-Франківщині.

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/8yYEXUzfH7

Номер картки банки: 4441 1111 2111 3868

Нагадаємо, смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 2 червня у Луцьку на вулиці Львівській. Унаслідок аварії загинуло подружжя — водій і пасажирка легкового автомобіля. Їхні діти, 6-річний хлопчик і 12-річна дівчинка, зазнали тілесних ушкоджень.

У Луцьку збирають кошти для дітей, які втратили батьків у ДТП


У Луцьку збирають кошти для дітей, які втратили батьків у ДТП


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На митниці в Ягодині працюватиме мобільний сканер: що це таке?
Сьогодні, 12:16
У Луцьку збирають кошти для дітей, які втратили батьків у ДТП
Сьогодні, 11:37
У центрі Луцька створюють новий мурал на честь трьох загиблих воїнів, чиї тіла залишилися на полі бою
Сьогодні, 11:05
4 червня — День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії росії
Сьогодні, 10:41
На Волині вісім команд українських захисників зіграють у футбол
Сьогодні, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На митниці в Ягодині працюватиме мобільний сканер: що це таке?
Сьогодні, 12:16
 0
У Луцьку збирають кошти для дітей, які втратили батьків у ДТП
Сьогодні, 11:37
 0
У центрі Луцька створюють новий мурал на честь трьох загиблих воїнів, чиї тіла залишилися на полі бою
Сьогодні, 11:05
 0
4 червня — День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії росії
Сьогодні, 10:41
 0
На Волині вісім команд українських захисників зіграють у футбол
Сьогодні, 10:11
 0
Медіа
відео
1/8