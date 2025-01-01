У Луцьку збирають кошти для дітей, які втратили батьків у ДТП

Олександри та Андрія — дітей, які втратили батьків у дорожньо-транспортній пригоді. Унаслідок аварії діти залишилися круглими сиротами та потребують фінансової допомоги.



Про це розповіла родичка сім'ї Ірина Костів у фейсбуці, пише



«Через велику кількість запитів створила банку для наших діточок Сашуні та Андрійчика, які залишилися без батьків. Дякуємо кожному за підтримку», — йдеться у дописі.



У вівторок, 3 червня, відбулося прощання в Домі панахиди в Луцьку. Поховання відбудеться у середу, 4 червня у селі Єзупіль, що на Івано-Франківщині.



Посилання на банку:



Номер картки банки: 4441 1111 2111 3868



Нагадаємо, смертельна дорожньо-транспортна пригода











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку триває збір коштів длята— дітей, які втратили батьків у дорожньо-транспортній пригоді. Унаслідок аварії діти залишилися круглими сиротами та потребують фінансової допомоги.Про це розповіла родичка сім'їу фейсбуці, пише видання ВСН.«Через велику кількість запитів створила банку для наших діточок Сашуні та Андрійчика, які залишилися без батьків. Дякуємо кожному за підтримку», — йдеться у дописі.У вівторок, 3 червня, відбулося прощання в Домі панахиди в Луцьку. Поховання відбудеться у середу, 4 червня у селі Єзупіль, що на Івано-Франківщині.Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/8yYEXUzfH7 Номер картки банки: 4441 1111 2111 3868Нагадаємо, смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 2 червня у Луцьку на вулиці Львівській . Унаслідок аварії загинуло подружжя — водій і пасажирка легкового автомобіля. Їхні діти, 6-річний хлопчик і 12-річна дівчинка, зазнали тілесних ушкоджень.

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