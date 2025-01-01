На Ратнівщині учні зібрали понад 68 тисяч кілограмів скла та пластику





Про це на Віталій Бірук.



Ініціатива тривала понад два місяці відповідно до розпорядження, виданого 11 лютого 2025 року.



Участь у змаганні взяли всі заклади освіти, і за підсумками акції було зібрано 68 290 кг вторинної сировини, з яких 5 018 кг — пластик, 63 272 кг — склотара.



Загальна сума коштів від здачі сировини склала 113 946 грн. Уся зібрана сировина була передана на переробку.



Перше місце посів Бродівський ліцей Ратнівської селищної ради, який зібрав 12 099 кг склотари та 508 кг пластику — загалом на суму 20 962 грн.



Друге місце — Конищенська гімназія з результатом 8 481 кг склотари та 586 кг пластику на суму 15 651,5 грн.



Третє місце — Гірниківський ліцей, який зібрав 6 954 кг склотари та 570 кг пластику, що склало 13 281 грн.



Четверте місце — Жиричівський ліцей з результатом 7 018 кг склотари та 493 кг пластику (11 088 грн).



П’яте місце — Комарівська гімназія: 6 174 кг склотари та 407 кг пластику на суму 11 296 грн.



Переможці отримають фінансування на зміцнення матеріально-технічної бази:



- 25 000 грн — за перше місце,

- 20 000 грн — за друге,

- 15 000 грн — за третє,

- 10 000 грн — за четверте,

- 5 000 грн — за п’яте.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ратнівській громаді завершився конкурс зі збору пластику та склотари серед освітніх закладів, приурочений до Дня довкілля.Про це на сторінці у фейсбуці написав селищний головаІніціатива тривала понад два місяці відповідно до розпорядження, виданого 11 лютого 2025 року.Участь у змаганні взяли всі заклади освіти, і за підсумками акції було зібрано 68 290 кг вторинної сировини, з яких 5 018 кг — пластик, 63 272 кг — склотара.Загальна сума коштів від здачі сировини склала 113 946 грн. Уся зібрана сировина була передана на переробку.Перше місце посів Бродівський ліцей Ратнівської селищної ради, який зібрав 12 099 кг склотари та 508 кг пластику — загалом на суму 20 962 грн.Друге місце — Конищенська гімназія з результатом 8 481 кг склотари та 586 кг пластику на суму 15 651,5 грн.Третє місце — Гірниківський ліцей, який зібрав 6 954 кг склотари та 570 кг пластику, що склало 13 281 грн.Четверте місце — Жиричівський ліцей з результатом 7 018 кг склотари та 493 кг пластику (11 088 грн).П’яте місце — Комарівська гімназія: 6 174 кг склотари та 407 кг пластику на суму 11 296 грн.Переможці отримають фінансування на зміцнення матеріально-технічної бази:- 25 000 грн — за перше місце,- 20 000 грн — за друге,- 15 000 грн — за третє,- 10 000 грн — за четверте,- 5 000 грн — за п’яте.

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