В Україні можуть дозволити службу за контрактом особам за 60
Сьогодні, 16:35
Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект 13229, за яким чоловіки старше 60 років зможуть підписати контракт на військову службу. Разом з тим, Міноборони та Адміністрація Держприкордонслужби проект не підтримали.
Про це пише видання Судово-юридична газета.
Цей законопроєкт внесли члени комітету з нацбезпеки Роман Костенко, Федір Веніславський, Олександр Федієнко, Соломія Бобровська та інші.
В документі йдеться, що особи старше 60 років зможуть підписувати однорічні контракти за згодою командира частини. Для офіцерів віком 60+ потрібно буде отримати ще й додаткове погодження від Генштабу ЗСУ.
У контракті пропонується встановити випробування строком 2 місяці. При цьому цей контракт може бути припиненим чи розірваним у зв’язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування, а також через службову невідповідність.
Хоча Роман Костенко спочатку і зазначав, що законопроект розроблявся за участі Міноборони, однак саме Міноборони у своєму висновку висловило багато зауважень, з яких випливає, що цей законопроект фактично у такому вигляді не підтримується. «Не підтримується», зазначено у пропозиціях Міноборони.
Не підтримали цей законопроект і в Адміністрації Державної прикордонної служби.
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Про це пише видання Судово-юридична газета.
Цей законопроєкт внесли члени комітету з нацбезпеки Роман Костенко, Федір Веніславський, Олександр Федієнко, Соломія Бобровська та інші.
В документі йдеться, що особи старше 60 років зможуть підписувати однорічні контракти за згодою командира частини. Для офіцерів віком 60+ потрібно буде отримати ще й додаткове погодження від Генштабу ЗСУ.
У контракті пропонується встановити випробування строком 2 місяці. При цьому цей контракт може бути припиненим чи розірваним у зв’язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування, а також через службову невідповідність.
Хоча Роман Костенко спочатку і зазначав, що законопроект розроблявся за участі Міноборони, однак саме Міноборони у своєму висновку висловило багато зауважень, з яких випливає, що цей законопроект фактично у такому вигляді не підтримується. «Не підтримується», зазначено у пропозиціях Міноборони.
Не підтримали цей законопроект і в Адміністрації Державної прикордонної служби.
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