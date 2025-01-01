В Україні можуть дозволити службу за контрактом особам за 60

В Україні можуть дозволити службу за контрактом особам за 60
Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект 13229, за яким чоловіки старше 60 років зможуть підписати контракт на військову службу. Разом з тим, Міноборони та Адміністрація Держприкордонслужби проект не підтримали.

Про це пише видання Судово-юридична газета.

Цей законопроєкт внесли члени комітету з нацбезпеки Роман Костенко, Федір Веніславський, Олександр Федієнко, Соломія Бобровська та інші.

В документі йдеться, що особи старше 60 років зможуть підписувати однорічні контракти за згодою командира частини. Для офіцерів віком 60+ потрібно буде отримати ще й додаткове погодження від Генштабу ЗСУ.

У контракті пропонується встановити випробування строком 2 місяці. При цьому цей контракт може бути припиненим чи розірваним у зв’язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування, а також через службову невідповідність.

Хоча Роман Костенко спочатку і зазначав, що законопроект розроблявся за участі Міноборони, однак саме Міноборони у своєму висновку висловило багато зауважень, з яких випливає, що цей законопроект фактично у такому вигляді не підтримується. «Не підтримується», зазначено у пропозиціях Міноборони.

Не підтримали цей законопроект і в Адміністрації Державної прикордонної служби.



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