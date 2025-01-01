На війні загинув лучанин Роман Любих

На війні загинув лучанин Роман Любих
Під час виконання бойового завдання на фронті загинув захисник з Луцька Роман Любих.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.

31-річний Роман був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду заступника командира групи роти спеціального призначення загону спеціальних операцій.

Молодший сержант загинув 2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Яблунівка Сумської області.

Редакція ВолиньPost висловлює співчуття родині Героя!

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