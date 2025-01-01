На війні загинув лучанин Роман Любих

Роман Любих.



Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук на своїй



31-річний Роман був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду заступника командира групи роти спеціального призначення загону спеціальних операцій.



Молодший сержант загинув 2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Яблунівка Сумської області.



Редакція ВолиньPost висловлює співчуття родині Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання бойового завдання на фронті загинув захисник з ЛуцькаПро це повідомив міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.31-річний Роман був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду заступника командира групи роти спеціального призначення загону спеціальних операцій.Молодший сержант загинув 2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Яблунівка Сумської області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію