На війні загинув лучанин Роман Любих
Сьогодні, 17:40
Під час виконання бойового завдання на фронті загинув захисник з Луцька Роман Любих.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.
31-річний Роман був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду заступника командира групи роти спеціального призначення загону спеціальних операцій.
Молодший сержант загинув 2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Яблунівка Сумської області.
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Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.
31-річний Роман був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду заступника командира групи роти спеціального призначення загону спеціальних операцій.
Молодший сержант загинув 2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Яблунівка Сумської області.
Редакція ВолиньPost висловлює співчуття родині Героя!
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