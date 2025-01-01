У Ківерціях з'явився Центр життєстійкості
Сьогодні, 18:24
На Волині з'явився ще один центр життєстійкості — у місті Ківерці. Простір для психологічної підтримки і емоційного відновлення надає послуги вже з 1 червня.
Про це пише видання misto.media.
Основну будівлю, де буде працювати Центр у Ківерцях, ще реконструюють, тому на час виконання робіт його тимчасово розмістили на другому поверсі місцевого ЦНАПу, розповіла керівниця ГО «Fox House» Ольга Шваліковська.
Центр життєстійкості — місце, куди може звернутися кожен мешканець громади й отримати першу психологічну допомогу і підтримку. Скористатись послугами можна у будні дні з 10:00 до 17:00. Графік розширюють за потреби відвідувачів, так само і у вихідні.
Тут надають першу психологічну допомогу усім, незалежно від місця проживання. Якщо до фахівців звертаються телефоном люди з інших громад, то їх скеровують до найближчих центрів життєстійкості.
Тут працюють кваліфіковані фахівці, які пройшли відбір у Мінсоцполітики, зокрема:
- соціальний менеджер;
- психологи;
- спеціаліст з соціальної роботи.
«У літній період ми рідко сидимо в приміщенні, загалом більшість подій відбувається на вулиці, до прикладу терапевтичні прогулянки, екскурсії, зустрічі з організаціями», — зазначає Ольга Шваліковська.
Фахівчині працюють у молодіжному центрі, школах, старостатах, і центрі позашкілля.
Адреса: м. Ківерці, вул. Соборності, 6-А.
Контакти: +380 93 880 69 09; +380 66 147 07 37.
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Про це пише видання misto.media.
Основну будівлю, де буде працювати Центр у Ківерцях, ще реконструюють, тому на час виконання робіт його тимчасово розмістили на другому поверсі місцевого ЦНАПу, розповіла керівниця ГО «Fox House» Ольга Шваліковська.
Центр життєстійкості — місце, куди може звернутися кожен мешканець громади й отримати першу психологічну допомогу і підтримку. Скористатись послугами можна у будні дні з 10:00 до 17:00. Графік розширюють за потреби відвідувачів, так само і у вихідні.
Тут надають першу психологічну допомогу усім, незалежно від місця проживання. Якщо до фахівців звертаються телефоном люди з інших громад, то їх скеровують до найближчих центрів життєстійкості.
Тут працюють кваліфіковані фахівці, які пройшли відбір у Мінсоцполітики, зокрема:
- соціальний менеджер;
- психологи;
- спеціаліст з соціальної роботи.
«У літній період ми рідко сидимо в приміщенні, загалом більшість подій відбувається на вулиці, до прикладу терапевтичні прогулянки, екскурсії, зустрічі з організаціями», — зазначає Ольга Шваліковська.
Фахівчині працюють у молодіжному центрі, школах, старостатах, і центрі позашкілля.
Адреса: м. Ківерці, вул. Соборності, 6-А.
Контакти: +380 93 880 69 09; +380 66 147 07 37.
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