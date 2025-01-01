У Ківерціях з'явився Центр життєстійкості





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Основну будівлю, де буде працювати Центр у Ківерцях, ще реконструюють, тому на час виконання робіт його тимчасово розмістили на другому поверсі місцевого ЦНАПу, розповіла керівниця ГО «Fox House» Ольга Шваліковська.



Центр життєстійкості — місце, куди може звернутися кожен мешканець громади й отримати першу психологічну допомогу і підтримку. Скористатись послугами можна у будні дні з 10:00 до 17:00. Графік розширюють за потреби відвідувачів, так само і у вихідні.



Тут надають першу психологічну допомогу усім, незалежно від місця проживання. Якщо до фахівців звертаються телефоном люди з інших громад, то їх скеровують до найближчих центрів життєстійкості.



Тут працюють кваліфіковані фахівці, які пройшли відбір у Мінсоцполітики, зокрема:



- соціальний менеджер;



- психологи;



- спеціаліст з соціальної роботи.



«У літній період ми рідко сидимо в приміщенні, загалом більшість подій відбувається на вулиці, до прикладу терапевтичні прогулянки, екскурсії, зустрічі з організаціями», — зазначає Ольга Шваліковська.



Фахівчині працюють у молодіжному центрі, школах, старостатах, і центрі позашкілля.



Адреса: м. Ківерці, вул. Соборності, 6-А.



Контакти: +380 93 880 69 09; +380 66 147 07 37.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині з'явився ще один центр життєстійкості — у місті Ківерці. Простір для психологічної підтримки і емоційного відновлення надає послуги вже з 1 червня.Про це пише видання misto.media.Основну будівлю, де буде працювати Центр у Ківерцях, ще реконструюють, тому на час виконання робіт його тимчасово розмістили на другому поверсі місцевого ЦНАПу, розповіла керівниця ГО «Fox House»Центр життєстійкості — місце, куди може звернутися кожен мешканець громади й отримати першу психологічну допомогу і підтримку. Скористатись послугами можна у будні дні з 10:00 до 17:00. Графік розширюють за потреби відвідувачів, так само і у вихідні.Тут надають першу психологічну допомогу усім, незалежно від місця проживання. Якщо до фахівців звертаються телефоном люди з інших громад, то їх скеровують до найближчих центрів життєстійкості.Тут працюють кваліфіковані фахівці, які пройшли відбір у Мінсоцполітики, зокрема:- соціальний менеджер;- психологи;- спеціаліст з соціальної роботи.«У літній період ми рідко сидимо в приміщенні, загалом більшість подій відбувається на вулиці, до прикладу терапевтичні прогулянки, екскурсії, зустрічі з організаціями», — зазначає Ольга Шваліковська.Фахівчині працюють у молодіжному центрі, школах, старостатах, і центрі позашкілля.Адреса: м. Ківерці, вул. Соборності, 6-А.Контакти: +380 93 880 69 09; +380 66 147 07 37.

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