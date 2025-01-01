В Україні з вишів масово відраховують аспірантів-ухилянтів: як відбуваються перевірки?





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У зв'язку з цим торік умови вступної кампанії в аспірантуру змінили, а зараз перевіряють успішність навчання цих осіб. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів, як відбуваються ці перевірки.



Посадовець наголосив: перевірки успішності навчання в аспірантурі стосуються тих вступників, які стали аспірантами у 2022-2023 роках. У 2023 році в Україні було понад 18 тисяч вступників в аспірантуру.



"На сьогодні, наразі не маю остаточних цифр, але знаю, що приблизно 4-5 тисяч вже не є аспірантами з різних причин. Їх відрахували цьогоріч", – уточнив заступник міністра.



За його словами, це відбулося не лише внаслідок загальнодержавної перевірки. Заклади освіти також ставлять певні вимоги до своїх аспірантів.



Тут важливо розуміти, що не тільки держава перевіряє – ми довіряємо наших закладам освіти. Маємо приклади, коли університети самі бачать, що до них прийшли аспіранти, які насправді не виконують освітньої програми, не пишуть статей, дисертацій, не проводять дослідження, – зауважив Винницький.



І додав: нещодавно ректорка Луцького національного технічного університету оголосила, що з вишу відрахували майже тисячу аспірантів за невиконання навчального плану. Це зробили без спеціальних перевірок. За словами посадовця, це нормально, адже заклад освіти, який себе поважає, дбатиме про якість навчання.



https://24tv.ua/education/vidrahuvannya-aspiranturi-yak-trivayut-perevirki-skilki-osib_n2837465

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні протягом останніх років значно побільшало аспірантів у закладах вищої освіти. У 2022 і 2023 році аномально велика кількість абітурієнтів-чоловіків вступала на денну форму навчання за контрактом. Так вони хотіли отримати відстрочку від мобілізації.Про це пише видання 24 освіта.У зв'язку з цим торік умови вступної кампанії в аспірантуру змінили, а зараз перевіряють успішність навчання цих осіб. Заступник міністра освіти і науки Українирозповів, як відбуваються ці перевірки.Посадовець наголосив: перевірки успішності навчання в аспірантурі стосуються тих вступників, які стали аспірантами у 2022-2023 роках. У 2023 році в Україні було понад 18 тисяч вступників в аспірантуру."На сьогодні, наразі не маю остаточних цифр, але знаю, що приблизно 4-5 тисяч вже не є аспірантами з різних причин. Їх відрахували цьогоріч", – уточнив заступник міністра.За його словами, це відбулося не лише внаслідок загальнодержавної перевірки. Заклади освіти також ставлять певні вимоги до своїх аспірантів.Тут важливо розуміти, що не тільки держава перевіряє – ми довіряємо наших закладам освіти. Маємо приклади, коли університети самі бачать, що до них прийшли аспіранти, які насправді не виконують освітньої програми, не пишуть статей, дисертацій, не проводять дослідження, – зауважив Винницький.І додав: нещодавно ректорка Луцького національного технічного університету оголосила, що з вишу відрахували майже тисячу аспірантів за невиконання навчального плану. Це зробили без спеціальних перевірок. За словами посадовця, це нормально, адже заклад освіти, який себе поважає, дбатиме про якість навчання.https://24tv.ua/education/vidrahuvannya-aspiranturi-yak-trivayut-perevirki-skilki-osib_n2837465

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