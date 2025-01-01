Яка погода очікується в Луцьку та області 5 червня?
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики повідомили прогноз погоди на четвер, 5 червня.
Інформацію оприлюднили на сторінці Волинського гідрометеоцентру.
У Луцьку очікується мінлива хмарність. Уночі без опадів, удень можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі 14–16°, удень 28–30°.
По області також прогнозують мінливу хмарність. Уночі — без опадів, удень місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7–12 м/с, вдень подекуди з поривами до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 12–17°, удень — 25–30°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформацію оприлюднили на сторінці Волинського гідрометеоцентру.
У Луцьку очікується мінлива хмарність. Уночі без опадів, удень можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі 14–16°, удень 28–30°.
По області також прогнозують мінливу хмарність. Уночі — без опадів, удень місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7–12 м/с, вдень подекуди з поривами до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 12–17°, удень — 25–30°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Яка погода очікується в Луцьку та області 5 червня?
Сьогодні, 20:00
В Україні з вишів масово відраховують аспірантів-ухилянтів: як відбуваються перевірки?
Сьогодні, 19:30
Повідомили про смерть двох захисників з Ковеля – Романа Степашука та Михайла Капійчука
Сьогодні, 18:55
У Ківерціях з'явився Центр життєстійкості
Сьогодні, 18:24
На війні загинув лучанин Роман Любих
Сьогодні, 17:40