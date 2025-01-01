Яка погода очікується в Луцьку та області 5 червня?





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У Луцьку очікується мінлива хмарність. Уночі без опадів, удень можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі 14–16°, удень 28–30°.



По області також прогнозують мінливу хмарність. Уночі — без опадів, удень місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7–12 м/с, вдень подекуди з поривами до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 12–17°, удень — 25–30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики повідомили прогноз погоди на четвер, 5 червня.Інформацію оприлюднили на сторінці Волинського гідрометеоцентру.У Луцьку очікується мінлива хмарність. Уночі без опадів, удень можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі 14–16°, удень 28–30°.По області також прогнозують мінливу хмарність. Уночі — без опадів, удень місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7–12 м/с, вдень подекуди з поривами до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 12–17°, удень — 25–30°.

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