Луцький комплекс «Ротонда» готується до офіційного відкриття

Луцький комплекс «Ротонда» готується до офіційного відкриття
Цьогоріч відкриття 9-го сезону відпочинкового комплексу «Ротонда» анонсували на 5 червня.

Заклад працюватиме у звичному режимі з 10:00 до 20:00 і розташований на території Центрального парку ім. Лесі Українки на вул. Глушець, 22-А, передає "Місто. Медіа".

«Ротонда» має:

дорослий і дитячий басейни з температурою 26°С;

оновлену систему фільтрації і підігріву води;

бар;

кафе.

Ціни
Вартість послуг залишиться незмінною, розповіла misto.media управителька комплексу «Ротонда» Анастасія Матвійчук.

Тарифи на басейн:

стандарт від 380 до 550 грн;

преміум від 480 до 650 грн;

дитячий (до 12 років) від 300 до 350.

Будинки у бенгальському стилі:

на 3 персони — 500 грн;

на 5 персон — 700 грн.

У закладі пропонують додаткові опції, зокрема вартість денної оренди на:

пляжні парасольки — 200;

купальники, плавки — 1500 і 800 грн відповідно;

рушники — 100 грн;

водостійкі підгузки — 50 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ротонда, відкриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький комплекс «Ротонда» готується до офіційного відкриття
Сьогодні, 21:15
У Луцьку встановлять меморіальну дошку заслуженому журналісту України
Сьогодні, 20:38
Яка погода очікується в Луцьку та області 5 червня?
Сьогодні, 20:00
В Україні з вишів масово відраховують аспірантів-ухилянтів: як відбуваються перевірки?
Сьогодні, 19:30
Повідомили про смерть двох захисників з Ковеля – Романа Степашука та Михайла Капійчука
Сьогодні, 18:55
Схожі новини
Луцьку «Ротонду» готують до відкриття Луцьку «Ротонду» готують до відкриття
29 квітня, 22:12
Коли у Луцьку відкриють «Ротонду» Коли у Луцьку відкриють «Ротонду»
29 травня, 2024, 01:30
Стало відомо, коли відкриється луцька «Ротонда» Стало відомо, коли відкриється луцька «Ротонда»
17 квітня, 2018, 13:53
«Два заклади - одна велика туса». Сьогодні вечірка в луцькій Ротонді та New Opera Dance Club «Два заклади - одна велика туса». Сьогодні вечірка в луцькій Ротонді та New Opera Dance Club
07 липня, 2017, 17:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький комплекс «Ротонда» готується до офіційного відкриття
Сьогодні, 21:15
 0
У Луцьку встановлять меморіальну дошку заслуженому журналісту України
Сьогодні, 20:38
 0
Яка погода очікується в Луцьку та області 5 червня?
Сьогодні, 20:00
 0
В Україні з вишів масово відраховують аспірантів-ухилянтів: як відбуваються перевірки?
Сьогодні, 19:30
 0
Повідомили про смерть двох захисників з Ковеля – Романа Степашука та Михайла Капійчука
Сьогодні, 18:55
 0
Медіа
відео
1/8