Луцький комплекс «Ротонда» готується до офіційного відкриття





Заклад працюватиме у звичному режимі з 10:00 до 20:00 і розташований на території Центрального парку ім. Лесі Українки на вул. Глушець, 22-А, передає



«Ротонда» має:



дорослий і дитячий басейни з температурою 26°С;



оновлену систему фільтрації і підігріву води;



бар;



кафе.



Ціни

Вартість послуг залишиться незмінною, розповіла misto.media управителька комплексу «Ротонда» Анастасія Матвійчук.



Тарифи на басейн:



стандарт від 380 до 550 грн;



преміум від 480 до 650 грн;



дитячий (до 12 років) від 300 до 350.



Будинки у бенгальському стилі:



на 3 персони — 500 грн;



на 5 персон — 700 грн.



У закладі пропонують додаткові опції, зокрема вартість денної оренди на:



пляжні парасольки — 200;



купальники, плавки — 1500 і 800 грн відповідно;



рушники — 100 грн;



водостійкі підгузки — 50 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч відкриття 9-го сезону відпочинкового комплексу «Ротонда» анонсували на 5 червня.Заклад працюватиме у звичному режимі з 10:00 до 20:00 і розташований на території Центрального парку ім. Лесі Українки на вул. Глушець, 22-А, передає "Місто. Медіа" «Ротонда» має:дорослий і дитячий басейни з температурою 26°С;оновлену систему фільтрації і підігріву води;бар;кафе.ЦіниВартість послуг залишиться незмінною, розповіла misto.media управителька комплексу «Ротонда» Анастасія Матвійчук.Тарифи на басейн:стандарт від 380 до 550 грн;преміум від 480 до 650 грн;дитячий (до 12 років) від 300 до 350.Будинки у бенгальському стилі:на 3 персони — 500 грн;на 5 персон — 700 грн.У закладі пропонують додаткові опції, зокрема вартість денної оренди на:пляжні парасольки — 200;купальники, плавки — 1500 і 800 грн відповідно;рушники — 100 грн;водостійкі підгузки — 50 грн.

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