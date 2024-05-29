Луцький комплекс «Ротонда» готується до офіційного відкриття
Сьогодні, 21:15
Цьогоріч відкриття 9-го сезону відпочинкового комплексу «Ротонда» анонсували на 5 червня.
Заклад працюватиме у звичному режимі з 10:00 до 20:00 і розташований на території Центрального парку ім. Лесі Українки на вул. Глушець, 22-А, передає "Місто. Медіа".
«Ротонда» має:
дорослий і дитячий басейни з температурою 26°С;
оновлену систему фільтрації і підігріву води;
бар;
кафе.
Ціни
Вартість послуг залишиться незмінною, розповіла misto.media управителька комплексу «Ротонда» Анастасія Матвійчук.
Тарифи на басейн:
стандарт від 380 до 550 грн;
преміум від 480 до 650 грн;
дитячий (до 12 років) від 300 до 350.
Будинки у бенгальському стилі:
на 3 персони — 500 грн;
на 5 персон — 700 грн.
У закладі пропонують додаткові опції, зокрема вартість денної оренди на:
пляжні парасольки — 200;
купальники, плавки — 1500 і 800 грн відповідно;
рушники — 100 грн;
водостійкі підгузки — 50 грн.
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Заклад працюватиме у звичному режимі з 10:00 до 20:00 і розташований на території Центрального парку ім. Лесі Українки на вул. Глушець, 22-А, передає "Місто. Медіа".
«Ротонда» має:
дорослий і дитячий басейни з температурою 26°С;
оновлену систему фільтрації і підігріву води;
бар;
кафе.
Ціни
Вартість послуг залишиться незмінною, розповіла misto.media управителька комплексу «Ротонда» Анастасія Матвійчук.
Тарифи на басейн:
стандарт від 380 до 550 грн;
преміум від 480 до 650 грн;
дитячий (до 12 років) від 300 до 350.
Будинки у бенгальському стилі:
на 3 персони — 500 грн;
на 5 персон — 700 грн.
У закладі пропонують додаткові опції, зокрема вартість денної оренди на:
пляжні парасольки — 200;
купальники, плавки — 1500 і 800 грн відповідно;
рушники — 100 грн;
водостійкі підгузки — 50 грн.
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