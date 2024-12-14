Укрзалізниця продовжила рух двох приміських поїздів на Волині до кінця червня





Укрзалізниця врахувала прохання жителів сіл громади та звернення органу місцевого самоврядування, розповів 4 червня у коментарі Василь Камінський.



"Відновили рух цих приміських поїздів у 2020 році через співфінансування з нашою громадою. Укрзалізниця присилає нам акти і ми за пільгове перевезення відшкодовуємо. Цю угоду ми уклали ще раніше і до цього часу ця система роботи працювала", — сказав Василь Камінський.



Також на цьому залізничному сполученні щоденно курсують ще два приміські поїзди: №6314 Вижва — Ковель та №6311 Ковель — Вижва.



Якщо нові зміни щодо періодичності курсування з 21 червня увійдуть в силу, зазначив посадовець, то з Ковеля до Старої Вижівки та у зворотному напрямку курсуватимуть два приміські поїзди кожного дня, ще два — додатково на вихідні.



"У нас є багато пенсіонерів, і це не тільки дачники. Є студенти, які їздять на навчання, і їм треба якось добратися до Ковеля і назад додому", — сказав Старовижівський селищний голова.

Василь Камінський додав, що Старовижівська селищна рада відшкодовує Укрзалізниці витрати, пов'язані з пільговим проїздом окремих категорій громадян за "Програмою компенсації на 2025-2026 роки".



На дільниці Вижва — Заболоття рух приміських поїздів наразі не здійснюється і найближчим часом його відновлення не планується. Це пов'язано з пошкодженням залізничної інфраструктури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зміна руху двох приміських потягів №6310 Вижва – Ковель та №6315 Ковель – Вижва, які з початку червня мали курсувати тричі на тиждень, не відбулася. Обидва поїзди курсуватимуть щоденно, як і раніше, до 21 червня.Укрзалізниця врахувала прохання жителів сіл громади та звернення органу місцевого самоврядування, розповів 4 червня у коментарі Суспільному голова Старовижівської селищної ради"Відновили рух цих приміських поїздів у 2020 році через співфінансування з нашою громадою. Укрзалізниця присилає нам акти і ми за пільгове перевезення відшкодовуємо. Цю угоду ми уклали ще раніше і до цього часу ця система роботи працювала", — сказав Василь Камінський.Також на цьому залізничному сполученні щоденно курсують ще два приміські поїзди: №6314 Вижва — Ковель та №6311 Ковель — Вижва.Якщо нові зміни щодо періодичності курсування з 21 червня увійдуть в силу, зазначив посадовець, то з Ковеля до Старої Вижівки та у зворотному напрямку курсуватимуть два приміські поїзди кожного дня, ще два — додатково на вихідні."У нас є багато пенсіонерів, і це не тільки дачники. Є студенти, які їздять на навчання, і їм треба якось добратися до Ковеля і назад додому", — сказав Старовижівський селищний голова.Василь Камінський додав, що Старовижівська селищна рада відшкодовує Укрзалізниці витрати, пов'язані з пільговим проїздом окремих категорій громадян за "Програмою компенсації на 2025-2026 роки".На дільниці Вижва — Заболоття рух приміських поїздів наразі не здійснюється і найближчим часом його відновлення не планується. Це пов'язано з пошкодженням залізничної інфраструктури.

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