Шарій отримав 15 років в'язниці і залишився без YouTube-каналу
04 червня, 23:19
Прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія визнали винним у держзраді. Він отримав 15 років в'язниці заочно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
Як зазначили в СБУ, вирок Шарію виніс Вінницький міський суд.
Правоохоронці з'ясували, що пропагандист від початку повномасштабної війни брав участь у реалізації інформаційних диверсій ФСБ проти України.
Йдеться про участь пропагандиста в підготовці та поширенні постановочних відео, де рашисти допитують українських полонених", - уточнили в СБУ.
Згідно з матеріалами розслідування, Шарій підказував окупантам, як знімати допити в "потрібному форматі" і які запитання ставити полоненим. Після зйомок він монтував отримані відеоматеріали, щоб вирізати звідти "дискредитаційні" кадри.
При цьому Шарій комунікував із росіянами через колишнього главу Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антона Шевцова, який переховується в Севастополі. Його підозрюють у держзраді. Саме Шевцов передавав Шарію відео з допитами полонених воїнів ЗСУ.
"Також до Анатолія Шарія застосовано безпрецедентну спецконфіскацію у власність України його доменного імені та авторського Ютуб-каналу", - додали в СБУ.
Варто зауважити, що на YouTube-каналі Шарія зараз понад 3 млн підписників.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
Як зазначили в СБУ, вирок Шарію виніс Вінницький міський суд.
Правоохоронці з'ясували, що пропагандист від початку повномасштабної війни брав участь у реалізації інформаційних диверсій ФСБ проти України.
Йдеться про участь пропагандиста в підготовці та поширенні постановочних відео, де рашисти допитують українських полонених", - уточнили в СБУ.
Згідно з матеріалами розслідування, Шарій підказував окупантам, як знімати допити в "потрібному форматі" і які запитання ставити полоненим. Після зйомок він монтував отримані відеоматеріали, щоб вирізати звідти "дискредитаційні" кадри.
При цьому Шарій комунікував із росіянами через колишнього главу Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антона Шевцова, який переховується в Севастополі. Його підозрюють у держзраді. Саме Шевцов передавав Шарію відео з допитами полонених воїнів ЗСУ.
"Також до Анатолія Шарія застосовано безпрецедентну спецконфіскацію у власність України його доменного імені та авторського Ютуб-каналу", - додали в СБУ.
Варто зауважити, що на YouTube-каналі Шарія зараз понад 3 млн підписників.
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