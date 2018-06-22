На Волині нові системи оповіщення планують встановити до 2026 року

На Волині нові системи оповіщення планують встановити до 2026 року
На Волині до кінця 2026 року планують встановити сучасні системи оповіщення у всіх 54 громадах області.

Про це повідомило misto.media управління з питань цивільного захисту Волинської ОВА у відповідь на запит.

Наразі автоматизовану систему централізованого оповіщення (МАСЦО) вже змонтовано в Луцькій громаді. Вона працює у тестовому режимі.

У 25 громадах області уклали договори на розробку проєктно-кошторисної документації, проте наразі підготовлено лише 12 таких документів. Одна з основних перешкод для впровадження системи — нестача фінансування у місцевих бюджетах.

Нову систему оповіщення планують використовувати не лише в умовах воєнного стану, а й у мирний час — для інформування населення про надзвичайні ситуації, як-от буревії, радіаційне зараження чи перебої з електропостачанням.

Чинна система оповіщення на Волині

Наразі в області діє територіальна автоматизована система централізованого оповіщення (ТАСЦО), яка є частиною загальнодержавної системи (ЗАСЦО). Вона охоплює близько 85% території Волині.

Про повітряну тривогу сповіщають 139 електросирен, зокрема:

Луцький район — 29;

м. Луцьк — 25;

Ковельський район — 54;

Володимирський район — 21;

Камінь-Каширський район — 10.

Крім електросирен, також працюють:

16 вуличних гучномовців;

2 пристрої перехоплення FM-радіо;

1 пристрій перехоплення телемовлення.

Як дізнатися про тривогу без системи оповіщення

Близько 715 тисяч волинян отримують сповіщення про повітряну тривогу через мобільний застосунок «Повітряна тривога».

Також інформацію можна отримати:

у телеграм-каналі голови Волинської ОВА;

через FM-радіостанції.

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Теги: система оповіщення, волинь
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