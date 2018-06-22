На Волині нові системи оповіщення планують встановити до 2026 року
Сьогодні, 22:43
На Волині до кінця 2026 року планують встановити сучасні системи оповіщення у всіх 54 громадах області.
Про це повідомило misto.media управління з питань цивільного захисту Волинської ОВА у відповідь на запит.
Наразі автоматизовану систему централізованого оповіщення (МАСЦО) вже змонтовано в Луцькій громаді. Вона працює у тестовому режимі.
У 25 громадах області уклали договори на розробку проєктно-кошторисної документації, проте наразі підготовлено лише 12 таких документів. Одна з основних перешкод для впровадження системи — нестача фінансування у місцевих бюджетах.
Нову систему оповіщення планують використовувати не лише в умовах воєнного стану, а й у мирний час — для інформування населення про надзвичайні ситуації, як-от буревії, радіаційне зараження чи перебої з електропостачанням.
Чинна система оповіщення на Волині
Наразі в області діє територіальна автоматизована система централізованого оповіщення (ТАСЦО), яка є частиною загальнодержавної системи (ЗАСЦО). Вона охоплює близько 85% території Волині.
Про повітряну тривогу сповіщають 139 електросирен, зокрема:
Луцький район — 29;
м. Луцьк — 25;
Ковельський район — 54;
Володимирський район — 21;
Камінь-Каширський район — 10.
Крім електросирен, також працюють:
16 вуличних гучномовців;
2 пристрої перехоплення FM-радіо;
1 пристрій перехоплення телемовлення.
Як дізнатися про тривогу без системи оповіщення
Близько 715 тисяч волинян отримують сповіщення про повітряну тривогу через мобільний застосунок «Повітряна тривога».
Також інформацію можна отримати:
у телеграм-каналі голови Волинської ОВА;
через FM-радіостанції.
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Про це повідомило misto.media управління з питань цивільного захисту Волинської ОВА у відповідь на запит.
Наразі автоматизовану систему централізованого оповіщення (МАСЦО) вже змонтовано в Луцькій громаді. Вона працює у тестовому режимі.
У 25 громадах області уклали договори на розробку проєктно-кошторисної документації, проте наразі підготовлено лише 12 таких документів. Одна з основних перешкод для впровадження системи — нестача фінансування у місцевих бюджетах.
Нову систему оповіщення планують використовувати не лише в умовах воєнного стану, а й у мирний час — для інформування населення про надзвичайні ситуації, як-от буревії, радіаційне зараження чи перебої з електропостачанням.
Чинна система оповіщення на Волині
Наразі в області діє територіальна автоматизована система централізованого оповіщення (ТАСЦО), яка є частиною загальнодержавної системи (ЗАСЦО). Вона охоплює близько 85% території Волині.
Про повітряну тривогу сповіщають 139 електросирен, зокрема:
Луцький район — 29;
м. Луцьк — 25;
Ковельський район — 54;
Володимирський район — 21;
Камінь-Каширський район — 10.
Крім електросирен, також працюють:
16 вуличних гучномовців;
2 пристрої перехоплення FM-радіо;
1 пристрій перехоплення телемовлення.
Як дізнатися про тривогу без системи оповіщення
Близько 715 тисяч волинян отримують сповіщення про повітряну тривогу через мобільний застосунок «Повітряна тривога».
Також інформацію можна отримати:
у телеграм-каналі голови Волинської ОВА;
через FM-радіостанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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