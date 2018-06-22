На Волині нові системи оповіщення планують встановити до 2026 року





Про це повідомило



Наразі автоматизовану систему централізованого оповіщення (МАСЦО) вже змонтовано в Луцькій громаді. Вона працює у тестовому режимі.



У 25 громадах області уклали договори на розробку проєктно-кошторисної документації, проте наразі підготовлено лише 12 таких документів. Одна з основних перешкод для впровадження системи — нестача фінансування у місцевих бюджетах.



Нову систему оповіщення планують використовувати не лише в умовах воєнного стану, а й у мирний час — для інформування населення про надзвичайні ситуації, як-от буревії, радіаційне зараження чи перебої з електропостачанням.



Чинна система оповіщення на Волині



Наразі в області діє територіальна автоматизована система централізованого оповіщення (ТАСЦО), яка є частиною загальнодержавної системи (ЗАСЦО). Вона охоплює близько 85% території Волині.



Про повітряну тривогу сповіщають 139 електросирен, зокрема:



Луцький район — 29;



м. Луцьк — 25;



Ковельський район — 54;



Володимирський район — 21;



Камінь-Каширський район — 10.



Крім електросирен, також працюють:



16 вуличних гучномовців;



2 пристрої перехоплення FM-радіо;



1 пристрій перехоплення телемовлення.



Як дізнатися про тривогу без системи оповіщення



Близько 715 тисяч волинян отримують сповіщення про повітряну тривогу через мобільний застосунок «Повітряна тривога».



Також інформацію можна отримати:



у телеграм-каналі голови Волинської ОВА;



через FM-радіостанції.

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