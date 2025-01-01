Суд закрив справу проти винуватця смертельної ДТП у Нововолинську

Суд закрив справу проти винуватця смертельної ДТП у Нововолинську
Нововолинський міський суд виніс вирок водію автомобіля Peugeot Partner Дмитру Токарчуку за вчинення ДТП. Обвинувачений збив на смерть 78-річного велосипедиста та втік з місця події. Чоловіка звільнили від покарання через закінчення строку давності справи, проте зобовʼязали компенсувати рідним загиблого 834 тис. грн.

Про це пише zaxid.net.

Як йдеться у вироку від 29 травня, аварія сталася 2 січня 2019 року на вулиці Княгині Ольги у Нововолинську. Близько 5:30 водій автомобіля Peugeot Partner збив велосипедиста, який їхав у попутному напрямку. Потерпілого відкинуло на лобове скло легковика, на якому він проїхав близько 100 метрів, і впав у кювет.

Після ДТП обвинувачений Дмитро Токарчук втік з місця події, не викликавши «швидку» чи поліцію. Під час судового розгляду справи чоловік свою провину не визнав. Він стверджував, що їхав зі швидкістю приблизно 60 км/год через вибоїни на дорозі, погану погоду та відсутність вуличного освітлення. Близько 5:30 він нібито відчув характерний для вʼїзду у вибоїну звук, після чого вийшов з автомобіля і побачив розбите лобове скло та пошкоджену праву фару. Зазначає, що він потерпілого не бачив, а тому не зрозумів, що сталася ДТП і він збив велосипедиста.

Рідні загиблого просили призначити водію суворе покарання. Зі слів дружини велосипедиста, від удару її чоловіку відірвало голову. Вона важко пережила втрату і вигнала обвинуваченого з матірʼю, які прийшли просити вибачення.

Суддя Микола Ушаков визнав Дмитра Токарчука винним за ч. 2 ст. 286 КК України та ч. 1 ст. 135 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого та залишення у небезпеці), проте звільнив від покарання у звʼязку з закінченням строку давності справи. Обвинувачений також має сумарно компенсувати рідним загиблого 834 тис. грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



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Теги: суд, покарання
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Хороший хабар дав судді
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