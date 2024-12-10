У Луцьку встановлять меморіальну дошку заслуженому журналісту України





Меморіальна дошка з’явиться на фасаді будинку на просп. Волі, 8 у Луцьку. Тут була редакція газети «Віче», де він був редактором 37 років.



Відповідне рішення у середу, 4 червня, ухвалили під час позачергового засідання виконавчого комітету, передає



Із проханням встановити меморіальну дошку до Луцької міської ради звернувся голова благодійного фонду «Рідна Волинь» Дмитро Глазунов.



Хто такий Василь Простопчук



Василь Простопчук — український поет, автор багатьох ліричних, гумористичних і дитячих книг.



Працював кореспондентом, заввідділу молодіжної газети.



З 17 вересня 1979 року до квітня 2016 року Василь Простопчук був головним редактором волинського тижневика «Віче».



Він — заслужений журналіст України (2002). Нагороджений Орденом «За заслуги» 3-го ступеня (1999).



Його ім’я внесено до Книги рекордів України, адже найдовше в Україні безперервно очолював одне й те ж видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пам’ятний знак на честь письменника і журналіста Василя Простопчука встановлять за кошти міського бюджету.Меморіальна дошка з’явиться на фасаді будинку на просп. Волі, 8 у Луцьку. Тут була редакція газети «Віче», де він був редактором 37 років.Відповідне рішення у середу, 4 червня, ухвалили під час позачергового засідання виконавчого комітету, передає "Місто. Медіа". Із проханням встановити меморіальну дошку до Луцької міської ради звернувся голова благодійного фонду «Рідна Волинь» Дмитро Глазунов.Хто такий Василь ПростопчукВасиль Простопчук — український поет, автор багатьох ліричних, гумористичних і дитячих книг.Працював кореспондентом, заввідділу молодіжної газети.З 17 вересня 1979 року до квітня 2016 року Василь Простопчук був головним редактором волинського тижневика «Віче».Він — заслужений журналіст України (2002). Нагороджений Орденом «За заслуги» 3-го ступеня (1999).Його ім’я внесено до Книги рекордів України, адже найдовше в Україні безперервно очолював одне й те ж видання.

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