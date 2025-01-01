Магнітні бурі: прогноз на 5-6 червня

Магнітні бурі: прогноз на 5-6 червня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5-6 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бури класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки та вплив на людей і техніку.

5 червня

У четвер, 5 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на самопочуття та здров'я метеозалежних людей.

6 червня
У п'ятницю, 6 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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