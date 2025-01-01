Курс валют на 5 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 5 червня. Долар зменшився аж на 15 коп. Євро втратило 20 коп. Злотий впав на 7 коп.
Курс долара
1 долар США — 41,48 (-15 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,20 (-20 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,02 (-7 коп.)
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Курс долара
1 долар США — 41,48 (-15 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,20 (-20 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,02 (-7 коп.)
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