Курс валют на 5 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 5 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 5 червня. Долар зменшився аж на 15 коп. Євро втратило 20 коп. Злотий впав на 7 коп.

Курс долара
1 долар США — 41,48 (-15 коп.)

Курс євро
1 євро — 47,20 (-20 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,02 (-7 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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