Курс валют на 5 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Курс долара

1 долар США — 41,48 (-15 коп.)



Курс євро

1 євро — 47,20 (-20 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,02 (-7 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 5 червня. Долар зменшився аж на 15 коп. Євро втратило 20 коп. Злотий впав на 7 коп.Курс долара1 долар США — 41,48 (-15 коп.)Курс євро1 євро — 47,20 (-20 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,02 (-7 коп.)

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