Радянський напис на могилі Лесі Українки буде замінений: подробиці

Радянський напис на могилі Лесі Українки буде замінений: подробиці
Радянський напис на могилі Лесі Українки буде замінений: про таке рішення Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики повідомила народна депутатка Ірина Констанкевич.

Про це пишуть "Волинські новини".

Не може бути так, щоб на могилі Лесі Українки, однієї з центральних постатей національної культури, зберігалися рудименти радянської ідеології, зазначає вона.

Замість нинішнього напису російською мовою з цитатою з більшовицької газети «Правда» 1913 року, що має ознаки радянської пропаганди, Комітет рекомендує за результатами опитування громадськості встановити цитату з драми «Лісова пісня»: «Ні! Я жива! Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає».

Крім того, рекомендуютьпровести наступні роботи:

– замінити напис «Л.П. КОСАЧ» на «ЛАРИСА КОСАЧ»;

– здійснити ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятнику;

– упорядкувати територію довкола могили;

– встановити туристичну та навігаційну інформацію про поховання.
Радянський напис на могилі Лесі Українки буде замінений: подробиці


«Дякую колегам Комітету, експертам, громадським діячам і всім небайдужим. Йдеться не лише про зміну напису – йдеться про повагу до пам’яті Лесі Українки як символу незламного духу й української культури.

Окрім цього, на засіданні Комітету обговорили й інші питання, що стосуються охорони та розвитку національної спадщини.

Зокрема, обговорили стан, проблеми та перспективи подальшого розвитку Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» та Національного заповідника «Софія Київська» – за участі керівництва обох заповідників, а також міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького», – додала Ірина Констанкевич.

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Теги: історія, депутати
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Коментарі 1
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Ну як так можна? Ваш батько був комуністом, провідував всі ідеї марксизму, а ви таке робите!!! Погано вас батько виховав!
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