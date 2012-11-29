Радянський напис на могилі Лесі Українки буде замінений: подробиці
Сьогодні, 07:15
Радянський напис на могилі Лесі Українки буде замінений: про таке рішення Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики повідомила народна депутатка Ірина Констанкевич.
Про це пишуть "Волинські новини".
Не може бути так, щоб на могилі Лесі Українки, однієї з центральних постатей національної культури, зберігалися рудименти радянської ідеології, зазначає вона.
Замість нинішнього напису російською мовою з цитатою з більшовицької газети «Правда» 1913 року, що має ознаки радянської пропаганди, Комітет рекомендує за результатами опитування громадськості встановити цитату з драми «Лісова пісня»: «Ні! Я жива! Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає».
Крім того, рекомендуютьпровести наступні роботи:
– замінити напис «Л.П. КОСАЧ» на «ЛАРИСА КОСАЧ»;
– здійснити ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятнику;
– упорядкувати територію довкола могили;
– встановити туристичну та навігаційну інформацію про поховання.
«Дякую колегам Комітету, експертам, громадським діячам і всім небайдужим. Йдеться не лише про зміну напису – йдеться про повагу до пам’яті Лесі Українки як символу незламного духу й української культури.
Окрім цього, на засіданні Комітету обговорили й інші питання, що стосуються охорони та розвитку національної спадщини.
Зокрема, обговорили стан, проблеми та перспективи подальшого розвитку Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» та Національного заповідника «Софія Київська» – за участі керівництва обох заповідників, а також міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького», – додала Ірина Констанкевич.
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Про це пишуть "Волинські новини".
Не може бути так, щоб на могилі Лесі Українки, однієї з центральних постатей національної культури, зберігалися рудименти радянської ідеології, зазначає вона.
Замість нинішнього напису російською мовою з цитатою з більшовицької газети «Правда» 1913 року, що має ознаки радянської пропаганди, Комітет рекомендує за результатами опитування громадськості встановити цитату з драми «Лісова пісня»: «Ні! Я жива! Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає».
Крім того, рекомендуютьпровести наступні роботи:
– замінити напис «Л.П. КОСАЧ» на «ЛАРИСА КОСАЧ»;
– здійснити ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятнику;
– упорядкувати територію довкола могили;
– встановити туристичну та навігаційну інформацію про поховання.
«Дякую колегам Комітету, експертам, громадським діячам і всім небайдужим. Йдеться не лише про зміну напису – йдеться про повагу до пам’яті Лесі Українки як символу незламного духу й української культури.
Окрім цього, на засіданні Комітету обговорили й інші питання, що стосуються охорони та розвитку національної спадщини.
Зокрема, обговорили стан, проблеми та перспективи подальшого розвитку Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» та Національного заповідника «Софія Київська» – за участі керівництва обох заповідників, а також міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького», – додала Ірина Констанкевич.
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Коментарі 1
Ну як так можна? Ваш батько був комуністом, провідував всі ідеї марксизму, а ви таке робите!!! Погано вас батько виховав!
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